Sebastián Daroca es presidente de YPFB

Sebastián Daroca Oller asumió la noche de este jueves la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El presidente Rodrigo Paz tomó juramento a la nueva autoridad en un acto que contó con la presencia de ministros y fue transmitido por el canal estatal.

En sus primeras declaraciones, el nuevo ejecutivo de la estatal petrolera admitió la situación de "incertidumbre" por la gasolina contaminada y anunció un "cambio radical" y la llegada de cisternas con combustible.

También garantizó la distribución de carburantes de calidad y descartó un incremento en el precio.

Daroca Oller ejercía la vicepresidencia de Operaciones de YPFB Sebastian Daroca es el nuevo titular de YPFB y ahora reemplazo a Claudia Cronenbold, quien renunció a su cargo el miércoles recién pasado mediante una carta en la que hizo conocer su criterio sobre la crisis de la estatal de esa empresa estatal.

Asimismo, Daroca fue gerente general de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y Secretario de Hidrocarburos y Energía de la Prefectura de Tarija entre 2008 y 2010.

Daroca ha estado en el centro de la atención pública por coordinar el sistema de resarcimiento a usuarios afectados por problemas de calidad en la gasolina y por asegurar la estabilidad de la subvención estatal ante el alza de precios internacionales.