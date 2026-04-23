Always Ready sufre para vencer a Oriente Petrolero con lo mínimo

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 23/04/2026 a las 9h58
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Sufrió más de lo que esperaba y por la diferencia mínima, Always Ready le ganó a Oriente Petrolero por 1-0 ayer en El Alto, en partido válido para la tercera fecha del campeonato 2026 de la División Profesional, por lo que es puntero solitario, momentáneamente.

El gol llegó en la primera parte, Máximo Mamani desbordó por la derecha y envió un pase a Fernando Nava, que tocó el balón para anotar.

El cuadro cruceño sintió el golpe y el local manejó el encuentro en busca de aumentar su ventaja, pero el marcador no se movió.

El conjunto millonario trató de manejarse adecuadamente del medio para arriba con el aporte de Darío Torrico y Pablo Raí Lima. Las opciones que generó se sumaron, pero encontraron una buena respuesta del arquero Alejandro Torres, del elenco orientista.

En el ataque, Enrique Triverio intentó, con juego aéreo y por el piso, pero Oriente Petrolero no sólo resistió, sino que en los últimos minutos de esa etapa inicial atacó y trató de empatar con remates de media distancia de Jorge Lovera, Luciano Ursino y Gilbert Álvarez.

La segunda etapa fue más pareja, con opciones para ambos equipos. Las jugadas de peligro fueron combinadas entre uno y otro equipo, entonces apareció también la figura del guardameta del cuadro local, el venezolano Alaín Baroja.

Gilbert Álvarez volvió a estar cerca de empatar el encuentro, pero falló. El encuentro ganó en emoción, aunque el gol ya no apareció.

Sobre el final Oriente Petrolero sufrió la expulsión del defensor central Kevin Soni (95’) debido a una infracción en perjuicio del lateral izquierdo Dieguito Rodríguez.

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