Estudian ceder sede del Parlamento de la Unasur a Unipol

Autoridades nacionales revisaron el anteproyecto de ley que plantea la transferencia a título gratuito de los predios del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a la Universidad Policial (Unipol), con el objetivo de destinarlos a la formación de efectivos.

La diputada Catherine Pinto señaló que la propuesta busca dar uso a la infraestructura y fortalecer la formación policial. “Transformar un espacio sin uso en una oportunidad concreta para mejorar la seguridad”, afirma una nota de prensa.

La infraestructura está ubicada en el municipio de San Benito, en Cochabamba, y demandó una inversión superior a 430 millones de bolivianos, es decir, más de 60 millones de dólares.

Fue inaugurada en 2018 durante el gobierno de Evo Morales, en medio de la crisis del organismo regional y con el anuncio de que podía albergar no solo sesiones parlamentarias, sino también eventos sociales como graduaciones, matrimonios y reuniones de organizaciones sociales.

El edificio fue presentado como la “Casa Grande de Sudamérica” y su construcción se desarrolló durante casi cuatro años.

La sede contaba con auditorios, salas de convenciones, oficinas, sistemas tecnológicos de última generación, áreas de exposición, plaza de comidas, ciclovías y hasta un helipuerto, entre otras instalaciones.

Sin embargo, tras la inauguración de la sede, la Unasur quedó debilitada por el retiro progresivo de varios países, lo que impidió el funcionamiento efectivo del Parlamento regional. Desde entonces, la infraestructura ha sido señalada como un “elefante blanco” por su escaso uso.

En la reunión de evaluación del anteproyecto, participaron el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Obras Públicas, además de legisladores y autoridades policiales. El encuentro evaluó la viabilidad legal y técnica de la transferencia.

Las autoridades coincidieron en que, de aprobarse la norma, los predios deberán destinarse exclusivamente a actividades académicas y operativas de la Unipol. El proyecto aún debe ser tratado en la Asamblea Legislativa.