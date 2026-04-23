Irán afirma que es “imposible” abrir el estrecho de Ormuz

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AGENCIAS
Publicado el 23/04/2026 a las 9h39
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Las fuerzas iraníes se han apoderado de dos barcos en el estrecho de Ormuz cuando Estados Unidos e Irán se duplicaron para imponer bloqueos separados de la vía navegable.

El enfrentamiento sobre el estrecho, a través del cual aproximadamente el 20% del petróleo y el gas fósil licuado del mundo pasaron durante los tiempos de paz, ha generado dudas sobre si se reanudarán las negociaciones de paz estancadas.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraní y negociador principal, dijo ayer por la noche que la reapertura del estrecho de Ormuz sería “imposible” mientras que Estados Unidos e Israel cometieron violaciones “flagrantes” del alto el fuego, incluido el bloqueo naval de Estados Unidos, “la toma de rehenes de la economía mundial” y el “calentamiento sionista”.

Añadió en una publicación en X que Estados Unidos e Israel “no lograron sus objetivos a través de la agresión militar, ni lo harán a través del acoso”.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) dijo anteriormente que sus fuerzas navales habían detenido dos barcos que intentaban cruzar el estrecho y los habían llevado a la orilla. La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó que el IRGC había acusado a los dos barcos, el MSC Francesca con bandera de Panamá y los Epaminondas de bandera de Liberia, de “intentar salir del estrecho de Ormuz encubiertamente”.​

Los Epaminondas son operados por Grecia, y el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia confirmó que se había producido un ataque contra un buque de carga de propiedad griega.

Un monitor de seguridad marítima con sede en el Reino Unido informó de ataques contra barcos en la vía fluvial el miércoles, incluido un incidente en el que un buque fue abordado por un cañonero iraní “que luego disparó contra el barco que ha causado graves daños al puente. Las incautaciones marcan la primera vez que Irán toma el control de los barcos desde el comienzo de la guerra, que comenzó el 28 de febrero, y se producen después de que Estados Unidos disparó y se apoderó de un buque de carga iraní y abordó un petrolero iraní en el Océano Índico.

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