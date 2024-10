Estalla la violencia en Mairana, toman rehenes y evacúan a heridos por aire

Ayer se vivió una de las jornadas más violentas desde el inicio de los bloqueos hace 17 días. Hubo enfrentamientos en el municipio de Mairana, Santa Cruz, que dejó más de una veintena de policías heridos y periodistas golpeados y secuestrados.



Tras momentos de tensión durante el intento de desbloqueo, la Defensoría del Pueblo logró intercambiar un grupo de policías y algunos periodistas que estaban como rehenes por grupos de bloqueadores “evistas” que fueron arrestados.



La delegada de la institución defensorial, Sheila Gómez, informó a los medios que se logró las gestiones después de los enfrentamientos en la carretera a los valles cruceños, donde hubo incluso efectivos heridos.



“Hemos intervenido en el intercambio de rehenes con las personas detenidas que era la condición que daban las personas que estaban bloqueando para dejar libres a los policías”, confirmó la funcionaria.



El intercambio, aseguró, se cumplió de forma tranquila y sin ningún contratiempo. Gómez anunció, además, que se harán las gestiones para que los teléfonos celulares retenidos, durante la intervención policial, sean devueltos por las personas movilizadas.

“Nos tiraron piedras y palos”



Tres periodistas que fueron tomados como rehenes llegaron a Samaipata, tras ser liberados. Fueron agredidos a patadas, con piedras y palos, también los amenazaron con quemarlos.



“Desde las 07:00, creo hasta las 11:30, estuvimos retenidos por las personas. Fueron más de 15 policías que se encontraban gravemente heridos y nosotros éramos tres periodistas, mi camarógrafo, yo y otro periodista de otro medio. Nos tiraron piedras y palos”, dijo Romer Castedo a DTV.



Según el periodista, los bloqueadores emboscaron a los policías que intentaron desbloquear en esa localidad, por lo que tuvieron que ingresar a un domicilio, lugar a donde los evistas tiraron piedras, palos y detonaron dinamitas.



“En primera instancia, la policía logró controlar el bloqueo, pudieron dispersar a las personas, pero el pueblo salió y fueron rebasados. Ahí fue donde también fueron emboscados y nosotros estábamos en el lugar”, señaló.



Los movilizados, aproximadamente 100, les quitaron sus equipos de protección y de trabajo para quemarlos.

Gobierno condena actos



La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, condenó la violencia y la retención de periodistas que cumplían con su labor de informar por parte de bloqueadores de Evo Morales .



“Quiero expresar mi condena ante este tipo de violencia, agresión y retención contra su voluntad. Les sustrajeron sus equipos cuando ellos están haciendo la cobertura periodística que está garantizada en el país. Condenamos enérgicamente esta violencia, porque ya no hablamos de una protesta o el derecho a la movilización, sino de actos delincuenciales que no se pueden tolerar”, afirmó.

Ministra de Salud



La ministra de Salud, María Rene Castro, informó ayer que suman 29 las personas heridas en Mairana, entre ellos 27 policías, un bloqueador y un periodista.



“Tenemos el reporte de que hay 29 heridos, 27 efectivos policiales, una persona que realizaba el bloqueo y al menos un periodista que fue afectado por los conflictos suscitados en Mairana”, dijo.



La autoridad señaló que los bloqueadores no dejaron pasar a las ambulancias para que brinden atención inmediata a cuatro heridos críticos, por lo que tuvieron que recurrir al Ministerio de Gobierno para evacuarlos vía aérea. “Ni en la guerra se evita que las ambulancias pasen. Ni en la guerra persiguen al personal médico”, añadió.



“Hemos coordinado con el Ministerio de Gobierno que nos ha ayudado a evacuar a los pacientes más críticos que teníamos en ese momento. Fueron cuatro pacientes con traumatismo encéfalo craneal, entre moderado y grave, hemos tenido que sacarlos inmediatamente, (...) los hemos evacuado hacia Santa Cruz para llevarlos al Hospital Obrero”, sostuvo.



Otros 12 heridos fueron trasladados, entre el mediodía y la tarde, al Hospital Obrero y a la Clínica Alemana de Santa Cruz.

Evismo condiciona



A la cabeza del abogado Wilfredo Chávez, el evismo exhortó ayer al Gobierno a no sacar a los militares para desbloquear las rutas y llamó a entablar un diálogo, pero “en los términos” impuestos por los movilizados.



Los evistas piden que su líder no sea investigado por los delitos de estupro agravado y trata y tráfico de personas; además, quieren que sea habilitado como candidato a la presidencia en 2025.



“Ahora ellos se aprestan a asaltar poco más los puntos de bloqueo con apoyo militar (...), pedimos a las fuerzas democráticas que están todavía en las Fuerzas Armadas y la Policía que no pueden atacar a su pueblo”, señaló.



Afirmó que la “experiencia” señala que el uso de la fuerza militar deriva en un escenario de “terror”, además de heridos y fallecidos.