Bloqueadores refuerzan tres lugares ante el ultimátum del presidente Arce

Los bloqueadores se concentraron ayer en tres puntos estratégicos, Parotani, en Cochabamba, e Ichilo y Mairana, en Santa Cruz, ante el ultimátum del presidente Luis Arce.



Los afines al expresidente Evo Morales abandonaron los puntos de bloqueo en los puentes Kora I y Kora II, en Vinto, y se trasladaron hasta Parotani, a 21 kilómetros, para reforzar el bloqueo en esa zona, donde días antes hubo fuertes enfrentamientos con la Policía.



La medida fue aprovechada por la Alcaldía de Vinto para retirar todos los escombros y dejar transitable la vía.



El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) evista, Humberto Claros, declaró a Panamericana que Parotani es uno de los lugares más estratégicos y reiteró que no habrá ningún cuarto intermedio por la festividad de Todos Santos.



En Parotani, los evistas entrenan con hondas para un eventual enfrentamiento con “militares o policías”, según constató EFE. Se trata de una escuela improvisada en una planicie donde jóvenes que no superan los 20 años y adultos de hasta 65 años practican arrojando rocas con hondas, ante el posible desplazamiento de la Policía y las Fuerzas Armadas.



Los evistas también cuentan con dinamita para atacar si es necesario, provista por los gremios de mineros leales a Morales.

Violencia



Ayer en la madrugada, se vivió una jornada de violencia en Mairana, donde se enfrentaron bloqueadores con civiles autoconvocados.



Al menos tres personas resultaron heridas de gravedad, dos fueron atendidas en un centro de salud del lugar y la tercera fue trasladada al hospital San Juan de Dios, en la capital cruceña, informó la Defensoría del Pueblo.



En un video difundido por redes sociales se observa a un joven ensangrentado, presuntamente herido por una piedra en la cabeza.



Ante esta situación, la Delegación Defensorial de Santa Cruz realizó acciones inmediatas en el hospital San Juan de Dios para la atención médica oportuna, garantizando así el derecho de acceso a la salud.



Los bloqueadores evistas dieron un cuarto intermedio de tres horas para permitir el paso de vehículos que se encuentran varados desde hace días. Pasadas las 12:00, el evismo volvió a instalar los bloqueos en la zona. Los choferes mencionaron que los movilizados volvieron a cerrar la vía media hora antes de lo previsto en el acuerdo.

Pausa



En tanto, en Colomi se dejó la medida de presión, tras que los bloqueadores afines a Morales determinaran un cuarto intermedio por la festividad de Todos Santos.



De igual forma, los movilizados en el tramo Llallagua-Sucre aceptaron liberar las vías como una “pausa solidaria” hasta el 10 de noviembre.

Perjuicio



En 19 días de bloqueos de carreteras se registraron hasta ahora varios enfrentamientos con un saldo de al menos 70 heridos, 61 policías y nueve civiles, y dejaron pérdidas económicas que ascienden a 1.700 millones de dólares, de acuerdo a información del Gobierno.



El pedido de los movilizados es la renuncia del presidente Luis Arce, el respeto a la candidatura de Evo Morales, el cese a sus procesos judiciales, entre otros.

Iglesia católica



La Iglesia católica denunció una situación caótica en el país, donde se desencadena una “crisis” humanitaria” por los bloqueos motivados por intereses personales y partidistas.



“La escasez de alimentos, la falta de gasolina y diésel, el incremento desproporcionado de los precios de la canasta familiar, entre otros perjuicios, se han convertido en una realidad que está generando el sufrimiento del pueblo boliviano”, señaló en su comunicado.

Ministros respaldan a Arce, tras pedido de renuncia de Morales

Luego de que el expresidente Evo Morales instara a los ministros, viceministros y otros funcionarios del Gobierno a presentar su renuncia para “estar del lado del pueblo”, las autoridades se pronunciaron de manera unánime para asegurar que se mantendrán en su cargo y le pidieron a la exautoridad levantar los bloqueos.



El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, le respondió con un emoji de payaso y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que no dejará el cargo ni huirá.



El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, criticó el pedido de Morales, porque es el mismo que hizo el ahora gobernador Fernando Camacho, en 2019.



El ministro de Justicia, César Siles, expresó su apoyo al presidente Luis Arce y el de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que trabajará con los “valores y principios” y respaldó la gestión del presidente. “¡No al golpe de Estado, no al bloqueo estrangulador de nuestra economía, no a la mentira ni la difamación!”, expresó.



A la par, se pronunciaron los viceministros de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, y de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.