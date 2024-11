"Arce nos declaró la guerra": Evistas amenazan con masificar bloqueos

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) evista, Ponciano Santos, afirmó este sábado que la intervención policial en Parotani es la declaración de una guerra de parte del presidente Luis Arce y, por lo tanto, anunció la masificación de las movilizaciones.



"Nos ha declarado la guerra por aire y tierra. El movimiento campesino en este momento está adolorido, está con rabia e impotencia", indicó Santos.



Este pasado viernes se vivió uno de los momentos más tensos en los 20 días de bloqueo de parte del evismo. Un contingente policial, acompañado de militares, se enfrentó con los bloqueadores para despejar la vía en Parotani.



Al final de la tarde, el expresidente Evo Morales pidió analizar un cuarto intermedio y anunció una huelga de hambre. Sin embargo, el pedido no fue una opción para los dirigentes.



"Yo agradezco la sugerencia del comandante Evo, pero en este momento, las bases, no solamente el movimiento campesino, sino los sectores sociales, se han autoconvocado. El bloqueo nacional continúa, no hay cuarto intermedio (...) va a continuar el bloqueo y se va a masificar", sostuvo.



El dirigente dijo que los bloqueos continuarán hasta que el Presidente resuelva los problemas económicos del país, entre ellos la falta de combustible y el dólar.



"Te vamos a hacer entender a las malas, no nos has callado con lo de ayer en Parotani (...) te estoy diciendo, Luis Arce Catacora, no te tengo miedo, ahora provocaste verdaderamente, ahora sí vamos a ir de frente", añadió Santos.