Evo intenta acortar el mandato de Arce y su huelga de hambre es sólo una estrategia, denuncia la Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia denunció ante la comunidad internacional que la facción evista del MAS busca acortar el mandato del presidente Luis Arce, por los bloqueos en el país y la escalada "desestabilizadora de la democracia". Además, acusa al expresidente Evo Morales de usar como estrategia la huelga de hambre que inició en las últimas horas.



"El anuncio de un cuarto intermedio en el bloqueo de rutas que no se va a concretar y su sustitución por una huelga de hambre solo es una estratagema para reducir el impacto negativo de la medida sobre el líder de la protesta", se menciona en el comunicado de la Cancillería.



Ayer, tras la intervención policial al bloqueo en Parotani, Evo Morales pidió un cuarto intermedio a los bloqueos y a la vez, anunció una huelga de hambre para que el gobierno responda a su pliego petitorio, en el que se incluye aspectos políticos y económicos. Sin embargo, los bloqueos persisten en el país.



En su comunicado, la Cancillería denunció que tres unidades militares fueron tomadas ayer, viernes, en el Trópico y que se tomó como rehenes a al menos 200 militares. Por otro lado, indica que el Gobierno no puede entablar el diálogo por los "abusos" de parte del evismo.



"No les interesa la economía nacional y popular. Solo buscan materializar los intereses personales y electorales de un expresidente (Evo Morales)".



Desde el Ministerio de Relaciones se asegura que el Gobierno continuará con la intervención de los bloqueos, que suman 16 en el país.