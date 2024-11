Evo acusa al Gobierno de robar la sigla del MAS y ve que el arcismo no tiene chance en las elecciones

El líder cocalero Juan Evo Morales denunció que la intención del Gobierno se centra en una intervención al Trópico de Cochabamba, acusando también a la administración de Luis Arce Catacora de robar la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de no tener la fuerza suficiente para ganar una elección nacional.

Además, Morales sostuvo que este viernes 22 de noviembre “se definirá el futuro del país” (desde el punto de vista político), en referencia a reunión nacional con las direcciones evistas, salientes y entrantes de partido azul, la cual se llevará adelante en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba.

“Para mí, es el segundo golpe a nuestra revolución, a nuestro proceso de cambio, a nuestro modelo económico, pero sospechoso (que) es implementado por el gobierno de Lucho Arce, antes del imperio o era la derecha. Tenemos es una lucha ideológica programática, pero hay diferencias de carácter ético en el gobierno nacional”, dijo el jefe del evismo.

En esta línea, reiteró que hay un plan negro en su contra y arremetió también contra las decisiones de los magistrados autoprorrogados, calificando sus determinaciones de inválidas y apuntando que “sigue siendo presidente del MAS”.

“Intentan destrozarme moralmente, no han podido, derrotar políticamente no han podido, intentaron destrozarnos hasta físicamente y no han podido. Y hace esta semana quitarnos la sigla”, sostuvo.

Además, sostuvo que autoridades de Gobierno “no van a ganar nada” si van como candidatos. “Si se roban la sigla, ¿con qué candidato ganarían ellos?”, cuestionó al nombrar a figuras como los ministros de Gobierno y de la Presidencia, Eduardo del Castillo y María Nela Prada, respectivamente.

“A lo mejor ni siquiera saquen el 3%, pero han resuelto sus problemas legales con los magistrados, eso es lo que están haciendo. Todo está orientado a destrozar al MAS-IPSP”, agregó.

El encuentro del viernes, según Evo, no es un ampliado nacional y sostuvo que su sector está más fuerte en medio de esta situación. Morales también recibió el espaldarazo de parlamentarios evistas y dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, quienes refirieron que el líder cocalero se encuentra blindado por la seguridad del pueblo.