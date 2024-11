"Si Bolivia no se inserta a la economía global, no saldremos de esta crisis", dice Andrónico

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodriguez, señaló que la deuda externa e interna de Bolivia superan los $us 30.000.000 y ve urgente que el país se inserte en la economía global para salir de la crisis económica.



"Si Bolivia no se inserta a la economía global no vamos a salir de esta crisis, tenemos un ciclo de recesión económica, por lo menos una década o poco más, por eso requiere mucha unidad a nivel nacional de todos los movimientos sociales así como lo logramos desde los años 90 con el hermano Evo (Morales)", dijo Andrónico a Radio Kawsachun Coca.



Rodriguez resaltó algunas de las problemáticas económicas actuales que enfrenta el país debido a la falta de atención del Gobierno a los hidrocarburos y alianzas con países vecinos.



"Nos apena mucho que nuestros país se encuentre en una situación muy preocupante, nuestra deuda interna y externa está cerca de $us 30.000.000, el litio no termina de emprender su propio vuelo, ya perdimos el mercado de gas hacia Argentina, a Brasil tal parece que ya no va a ser bilateral de Estado a Estado, sino a privado. Poco a poco estamos bajando el mercado y la producción", agregó



El senador cuestionó los avances hacia el Bicentenario de Bolivia y los proyectos de construcción de caminos que quedaron paralizados. Además de la decadencia en la que viven los pobladores de las áreas rurales sin acceso a luz ni servicios básicos.Rodríguez calificó a la gestión de Arce como un "error". Debido a que, tras las elecciones de 2020, se tenía grandes expectativas en él.