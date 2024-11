Las relaciones políticas entre Bolivia y EEUU, un “divorcio” que ya dura 16 años

Ahora que Donald Trump se alista para asumir su segundo mandato (2025-2029), varios temas importantes vuelven a la mesa de debate, en particular las relaciones políticas y económicas entre Estados Unidos (EEUU) y Bolivia, el tema migratorio y, desde luego, la reposición de embajadas.

Relaciones bilaterales



En contacto con Los Tiempos, el analista político Marcelo Arequipa menciona que EEUU, así tenga un gobierno demócrata o republicano, tiene una línea clara sobre América Latina. “Esa línea tiene ver con la posibilidad de explotar con mayor medida los recursos naturales de los países, pero también introduciendo criterios políticos de manera vertical”, afirma.



Arequipa advierte que en todo esto existe un añadido con el tema de Donald Trump, “porque en la región tenemos a Milei, y de pronto en su momento Bolsonaro pretenda volver a disputar la presidencia en Brasil. Respecto a la relación con Bolivia-EEUU, yo creo que va a dar algunas señales en esa dirección, en querer presionar para que Bolivia se enfile con ellos”.



Consultado sobre si se debería pensar en retomar el diálogo político y reponer embajadas, el analista menciona que probablemente Bolivia se tenga que replantear esta situación en algún momento, “pero no ahora, sino con la siguiente gestión, porque ahora mismo el Gobierno nacional está de salida”, concluye.

Bolivianos en EEUU



Los Tiempos conversó con algunos compatriotas bolivianos que viven en el estado de Virginia. José Ángel Salazar es un cruceño que ya reside varios años en EEUU, sin embargo, no deja de expresar su preocupación por lo que podría venir. “Yo creo que ganó Trump, porque la gente legal e ilegal está cansada de la situación económica, migratoria y la inseguridad”, dice.



“El temor se siente en toda la comunidad que no tiene documentos. Trump ya ha anunciado deportaciones masivas desde el primer día de su gobierno y se han cancelado los estatus de protección de cuando menos cuatro países, entre ellos Venezuela”, advierte.



Salazar asevera que las relaciones entre EEUU y Bolivia se mantendrán como hasta ahora. “No creo que cambien”, finaliza.



Rudy Henrich es un paceño que llegó a EEUU hace décadas. “Mas que temor, es terror lo que siente la comunidad inmigrante irregular, por la amenaza de deportaciones masivas. Lo terrible es que, aún en nuestra propia comunidad, existen miles y miles ciegamente seducidos por este grotesco personaje”, apunta.



“Ojalá haya un enfoque diferente entre Bolivia y EEUU, dado el rol que podría asumir al respecto el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Se anuncian cambios de todo orden y tamaño”, enfatiza.



Fernando Álvarez, empresario y oriundo de Cochabamba, cree que Trump le ganó a Kamala Harris, porque esta última propuso liberar el mercado de la marihuana y proponía políticas complacientes en favor de la comunidad LGTB.



“Indudablemente existe el temor por el próximo gobierno, pero es para la gente que ha cometido delitos, que ha estado y está involucrada en droga. Esta gente será la primera en ser deportada”, advierte.



Consultado sobre cuántos bolivianos, aproximadamente viven en el área metropolitana, Álvarez afirma que cerca a 600 mil. “Puede ser más o menos. En cuanto a las relaciones entre Bolivia y EEUU, confío en que el reciente nombrado secretario de Estado, Marco Rubio, haga esfuerzos por llevar adelante políticas abiertas en favor de Bolivia”. finaliza.

Sin embajadas



En 2008, el entonces presidente Evo Morales, retiró a su embajador en Washington DC y expulsó al de EEUU en Bolivia. Desde entonces las relaciones entre ambos países se han mantenido entre claroscuros y sin un proyecto político nítido y menos comercial, a nivel macro. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el comercio entre ambos países continúe vigente. Máxime, si uno de los mercados más importantes, desde el punto de vista de los productos no tradicionales, es el estadounidense.



Durante el primer mandato del republicano Donald Trump (2017-2021) no hubo una agenda bilateral para poder abrir nuevamente espacios de diálogo y restablecer las embajadas. Las relaciones fueron distantes y hasta hubo una serie de críticas de parte del Gobierno de Trump al de Evo Morales.



Posteriormente, a la cabeza del demócrata Joe Biden como presidente, los vínculos entre EEUU y Bolivia, no fueron especialmente halagüeños, es más, el “enfriamiento” político y económico se acentuó mucho más.

Posición boliviana



“Con EEUU continuamos sin tener embajadores, EEUU es un país con el cual podemos conversar temas comerciales, pero definitivamente no tenemos embajadores. Creo que las relaciones como están, así se van a mantener”.

Declaraciones del presidente Luis Arce a Russia Today, en 2022.