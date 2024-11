Montaño califica de "show" denuncia de secuestro de diputado Arce

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, rechazó las acusaciones de secuestro realizadas por el diputado Héctor Arce, quien fue aprehendido en Cochabamba tras ser acusado de uso indebido de influencias.

Montaño calificó la denuncia de Arce como un "show", afirmando que el legislador busca desviar la atención de un proceso legal en su contra, relacionado con una acusación de recibir $us 50.000 de exfuncionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

"Es un show que ha montado esta mañana el señor diputado, porque ya no le quedaba otra. No va a poder demostrar que a mí me entregaron 50 mil dólares", expresó Montaño en una conferencia de prensa, asegurando que Arce está utilizando esta estrategia para evadir responsabilidades legales.

El ministro también negó las acusaciones de secuestro, sugiriendo que el diputado debería "leer el diccionario" para entender el verdadero significado de este término.

"El secuestro es el apoderamiento con el fin de pedir rescate. ¿Han pedido rescate por usted? Aunque pidan, no creo que le den un boliviano por usted, porque le detesta el pueblo cochabambino y el boliviano", ironizó Montaño.

Además, Montaño mostró documentos que, según él, demuestran el uso indebido de recursos públicos por parte de Arce, al haber utilizado a dos abogadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para defenderse en su caso, lo cual, según el ministro, está penado por la legislación boliviana.