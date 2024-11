Gobierno: Andrónico cometió 3 delitos por la “pseudopromulgación”

El ministro de Justicia, César Siles, afirmó ayer que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, incurrió en tres delito por la “pseudopromulgación” de la Ley 075, que busca cesar de sus funciones a los magistrados prorrogados del Órgano Judicial.

En conferencia de prensa, Siles afirmó que, en su criterio, Rodríguez incurrió en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), usurpación de funciones e incumplimiento de resoluciones constitucionales.

El Ministro remarcó que la promulgación de dos leyes realizada por Rodríguez “es ilegal e inconstitucional” y será el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el que se pronuncie al respecto. La autoridad no descartó que este hecho derive en sanciones contra el legislador afín al evismo.

Juristas

En entrevista con Los Tiempos, el abogado y experto en DDHH Ramiro Orias menciona que, dadas las circunstancias, resulta muy difícil dar una opinión estrictamente jurídica basada en argumentos constitucionales sobre este tema. “Lamentablemente, el país ha avanzado hacia un estado de sucesos inconstitucionales, donde no solamente si la sentencia o la ley es constitucional o inconstitucional, sino el conjunto del sistema está naufragando”, enfatiza.

Orias asevera que los poderes luchan al máximo por llevar hasta el último margen sus competencias. El TCP declara inconstitucional las leyes de las que tiene atribución el Legislativo, el Legislativo le quita el mandato con el cual el TCP se autoprorrogó.

“El Ejecutivo no ha tenido interés en ningún momento en que se den las elecciones judiciales y, finalmente, el Órgano Electoral está a la deriva con una sentencia que no buscó restituir derechos, sino entrampar la elección judicial para que no se realice o, si realizara, sea parcialmente, se mantengan como autoprorrogados la mayoría del TCP y de esa forma seguir controlando desde el poder esta instancia”, afirma.

Para el analistas político y abogado Daniel Valverde, los alcances legales de la promulgación de la Ley 075 son indeterminados, por que además, enfatiza, existía ya un auto constitucional de junio de 2024, el 0041, que anulaba la sesión en la cual se decidía la suspensión de la prorroga de los magistrados. “Entonces, al estar ya declarada como nula esa sesión, se generan estas dificultades que esta ley pueda nacer a la vida jurídica”, señala.

Carlos Mesa

Entre tanto, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó ayer su respaldo a la promulgación de la Ley 075 contra la prórroga de los magistrados y consideró que la autoprórroga es “tan funesta como la desobediencia al referéndum del 21F”.

A través de sus redes sociales, recordó que la norma fue promovida por la alianza que preside, en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del 7 de junio fue sancionada y este martes, promulgada por Andrónico Rodríguez.

Evo felicita a Andrónico

A través de su cuenta en la res social X, Evo Morales felicitó al presidente del Senado y uno de sus principales dirigentes, Andrónico Rodríguez, por haber promulgado, entre otras, la polémica Ley 075 que cesa de sus funciones a los magistrados “prorrogados” del Órgano Judicial.