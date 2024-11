Gremiales marchan en La Paz contra el alza de precios

Como se había anunciado, las trabajadoras gremiales cumplieron este jueves su marcha en la ciudad de La Paz, en protesta contra el alza de precios que afecta sus ventas y su capacidad de cubrir la canasta básica familiar.



"La canasta familiar ha subido demasiado y no nos alcanza", dijo una de las manifestantes. "Las ventas han bajado mucho, la economía ya no da para las personas, estamos una pena en sí", agregó otra marchista.



Las gremiales explicaron que, ante la falta de dólares, han subido los precios de los productos para vender.



Señalaron que los mayoristas han incrementado hasta el doble o triple los costos, mientras que ellas como comerciantes ya no saben cómo explicar esta situación a sus clientes.



Así como notan la baja en sus ventas, las gremiales protestaron contra el alza y escasez de los alimentos. Dijeron que varias no tienen cómo cubrir la canasta familiar e, incluso, han tenido que hacer filas de madrugada para conseguir arroz.



Las comerciantes acusan al Gobierno por la situación económica y realizaron su marcha con cánticos contra el Ejecutivo.



"Esta marcha no es política. Quiero decirle al señor presidente que la gente más humilde está sufriendo. Tal vez los que tienen sueldos jugosos no les afecte el alza de la canasta familiar", dijo la dirigente Aurora Patiño.



La representante pidió al Gobierno que convoque a dialogar al sector y ofrezca soluciones. De lo contrario, advirtió con radicalizar las medidas.