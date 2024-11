Muere José Manuel Barrios, el hijo de Amalia Pando

Ha muerto José Manuel Barrios, el hijo de la periodista con larga trayectoria Amalia Pando.



"Un fulminante y cruel ataque se ha llevado su corta existencia, a pesar de esa fuerza tremenda que él tenía, con la que emprendía todo, con la que cuidaba y amaba a su maravillosa Erika", dice parte del mensaje que escribió Amalia Pando.



José Manuel murió a sus 38 años, dirigía un canal de You Tube y ejercía como periodista, además, era director y editor de Cabildeo Digital. Se graduó como ingeniero y arquitecto.



"Aún no logro llorar como debería, tampoco respirar. Yo también me dejaría ir si no fuera una pequeñita que me tiene atada a la vida", añadió su madre.