Hallan sin vida a Camila, desaparecida durante la mazamorra de Bajo Llojeta

Después de largas horas de búsqueda de Camila, la niña de cinco años desaparecida tras la mazamorra en Bajo Llojeta, fue encontrada sin vida en una de las habitaciones de la vivienda de su tío, confirmó el director de Bomberos de la Policía, Pavel Tovar.



Los Bomberos, la Policía, canes especializados, entre otros actores trabajaron intensamente para encontrar el cuerpo de la niña.



El cuerpo estaba sepultado bajo una considerable cantidad de lodo y material de arrastre que ingresó con violencia a la vivienda donde fue encontrada. “Estamos realizando el trabajo para sacarla del lodo, está totalmente sumergida”, dijo Tovar



La niña visitaba a sus tíos cuando fueron sorprendidos por una mazamorra que cubrió la zona. “Estaba jugando con su hermana y sus primos. Lastimosamente cuando ha caído la lluvia, ha llegado la mazamorra y de golpe ha entrado todo”, contó a Unitel Gróver Mendoza, el papá de Camila.

Afectados



Al menos 10 vecinos fueron evacuados al Hospital Los Pinos con síntomas de hipotermia. Anoche sólo continuaba internado Carlos Humberto Sánchez, quien estuvo al menos 10 horas semisepultado en el lodo hasta que fue rescatado por personal del Grupo de Atención y Emergencias Municipales (GAEM).

Anuncia investigación



El presidente Luis Arce, tras realizar una visita de inspección a Balo Llojeta, informó que se realizará una investigación para determinar las causas del deslizamiento. Además, destacó la necesidad de tomar acciones inmediatas para restablecer los barrios afectados y evitar que situaciones similares se repitan.



“Esto no puede quedar así, hay que hacer una investigación profunda de las razones que ocasionó esto”, dijo el primer mandatario.



Según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, entre 20 y 30 viviendas están completamente perdidas y las que están afectadas ascienden alrededor de 40 en las urbanizaciones Santa Cecilia y Rosario Además, 32 personas fueron evacuadas.



Calvimontes advirtió del riesgo de más deslizamientos. “Las lluvias van a persistir y existe el riego de otro deslizamiento es mayor si los trabajos no se hacen rápidamente y si no se frena el trabajo de la empresa privada en el municipio de Achocalla”.



El alcalde de La Paz, Iván Arias, responsabilizó a personas que realizaron movimientos de tierra de manera irregular, con permisos otorgados por el municipio de Achocalla. Señaló que el desprendimiento de una plataforma en el cementerio Los Andes generó el desastre.