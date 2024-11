Analistas ven que crisis en CC agrava situación de Asamblea Legislativa

La crisis al interior de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) agrava la situación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, señalaron analistas.



Tras la salida de varios legisladores de la Alianza Comunidad Ciudadana (CC), en los últimos días, se habla de una crisis interna por la que estaría atravesando esa agrupación opositora.



El analista y exlegislador Carlos Borth señaló que el Legislativo fue anulado sistemáticamente desde el Ejecutivo y desde las salas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Mencionó como ejemplo que no pueden fiscalizar a ministros y que no pudieron organizar las elecciones judiciales en 2023.



A esto, se suma la división no sólo al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino también en Creemos y en Comunidad Ciudadana.



Sobre la crisis, la senadora por CC, Andrea Barrientos, una de las más cercanas a Carlos Mesa, presidente de la Alianza, dijo que se está en un momento crítico y que se debe hacer una diferenciación importante. “No existen renuncias a CC, lo que hay es transfugio. Hay parlamentarios nuestros que ya se habían ido y un par que terminaron por irse estos días, en la lógica de apoyar al Movimiento Al Socialismo en las listas para comités y comisiones de la Cámara de Diputados. Ahí está Marcelo Pedrazas, Óscar Balderas, Mariela Baldivieso, Mariel Peñaloza y Walter Villagra, que ya fueron oficialmente retirados de la Alianza”, apuntó.



Dijo estar sorprendida porque “estas personas terminaron ocupando lugares del MAS. El MAS dándoles sus comités para que ellos ocupen espacios, es una cosa muy grosera. Lo otro viene de parte de Pablo Arízaga y Lily Fernández. En el caso de Lily, ella ha sido muy clara, ha dicho: no me dan lo que yo quiero, que era un comité, y me voy.



Respecto a las acusaciones hechas por el diputado Arízaga, “yo le he exigido pruebas, él tendrá que darlas”, señaló.



Por su parte, el jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, señaló que “fundamentalmente tiene que ver con expectativas frustradas de algunos parlamentarios que al no tener espacios en la estructura orgánica de la bancada han optado por renunciar a ella, también tiene que ver con un reacomodo en función a intereses personales de cara a las elecciones generales de 2025.



Consultado sobre si hubo acuerdo con el MAS para elegir a Andrónico Rodríguez como presidente de la Cámara de Senadores por quinta vez, Urquidi enfatizó en que “no ha habido ni habrá ningún acuerdo con el MAS, ni con Arce ni con Evo. Cualquier acusación de supuestos pactos son mentiras y sólo buscan entrar en una guerra sucia electoral a la cual nosotros no ingresaremos”, concluyó.



Barrientos advirtió que se “debe dejar claro que ellos se van pero no renuncian al curul. Si quieren irse, que renuncien, pues a su curul, así manda la norma. El curul no es de ellos, es del partido, porque ellos han sido electos diputados por el voto de la gente que ha confiado, específicamente a Carlos Mesa”, concluyó.



El diputado Saúl Lara reconoció que la alianza atraviesa una “profunda crisis” y que ha terminado el ciclo donde tuvo un rol importante. “Está desmoronándose a pedazos, no solamente por estos problemas, sino también porque CC es una alianza y durante este tiempo no hemos podido construir una agrupación o un partido”, dijo.