Gobierno y productores cruceños se reúnen por combustible, pausa ambiental y sanciones por quemas

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó que una comisión de Gobierno se reunirá este martes con el sector productivo de Santa Cruz, con una agenda de tres puntos: la pausa ambiental, las sanciones por las quemas y el abastecimiento de combustible.

"Tenemos dos temas pendientes, el de la pausa ambiental y de las multas por las quemas, vamos a estar para mostrar los reglamentos. Vamos a tocar también el tema del diésel, es otro de los puntos", dijo Flores.

Estarán presentes la ANH, el Ministerio de Medio Ambiente y el de Tierras, además de dirigentes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

"Es la quinta reunión que tenemos con el sector productivo, el Gobierno está trabajando para dar resultados", dijo el Ministro.

Afirmó que las filas por combustible se están haciendo más cortas y "que se ha regularizado el tema. La producción está garantizada".

Flores descartó que exista problemas con la cosecha y la siembre, por lo que pidió no generar alarmas falsas.

"No es momento de alarmar, algunos salen a decir que la producción no está garantizada, no es así, estamos a tiempo de sembrar soya y maíz. Estamos a 60% de cosecha de soya La producción de caña está garantizada, el arroz está a 70% o 80%, vamos a dar tranquilidad a la población", aseveró.

Recordó que el bloqueo evista de 24 días "ha perjudicado en la distribución de combustible".