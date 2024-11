Estudio revela que el 20% de jóvenes de zonas rurales ingresan a la “U”

Un estudio realizado por la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) reveló falencias graves en la educación, principalmente en la población rural e indígena.



La directora Ejecutiva de la CBDE, Cecilia Lazarte, explicó que existe una brecha “significativa” en relación con el acceso a la universidad entre el área urbana y rural. “Sólo el 20 por ciento de jóvenes del área rural ingresa a la universidad en Bolivia”.



Sobre la tasa de finalización de la secundaria, el 36 por ciento de adolescentes no termina la secundaria en el área rural y en las ciudades es el 13 por ciento. “Hay 300 mil jóvenes fuera del sistema educativo que no ejercen su derecho a la educación”, precisó Lazarte.

Primaria

En relación con el nivel primario, el estudio evidencia la universalización del acceso a la educación, porque el 98 por ciento asiste a clases, “pero la calidad educativa es baja”.



El estudio presentado refleja, además, un panorama alarmante en los niveles de comprensión lectora, “siete de cada 10 niños de primaria y ocho de cada diez en sexto grado no comprenden lo que leen”.



Estos estudiantes no son capaces de localizar información explícita en textos ni reflexionar sobre el contenido. Esta limitación afecta su habilidad para desarrollar el pensamiento crítico y relacionar conceptos, lo que es fundamental para el aprendizaje continuo



En el área de razonamiento matemático, los resultados son igualmente preocupantes. Según los datos, ocho de cada diez estudiantes de tercer grado y dos de cada tres de sexto grado se encuentran en los niveles más bajos de desempeño. En sexto grado, la mayoría de los estudiantes no puede resolver problemas de variaciones proporcionales, interpretar secuencias numéricas, ni calcular perímetros y áreas, limitaciones que comprometen su habilidad para desarrollar competencias matemáticas esenciales, dijo Lazarte.



La situación en ciencias naturales es crítica, especialmente en sexto grado, donde nueve de cada diez estudiantes están en los niveles más bajos de desempeño. La mayoría no puede interpretar datos en gráficos ni sacar conclusiones a partir de descripciones científicas, y presentan dificultades para aplicar conocimientos básicos sobre fenómenos naturales.

Pasos por la universidad

Sobre la tasa de finalización apunta a que algo menos de la mitad de los estudiantes no logra finalizar sus estudios en la universidad, ya sea porque extienden su paso por la universidad por muchos años o porque abandonan los estudios. “Sólo el 51 por ciento de las personas entre 25 y 29 años que han accedido a la universidad lograron completar sus estudios. “Esto resalta la necesidad de reformas en la calidad y efectividad de la educación superior en Bolivia”, añadió Lazarte.



También se recabó información en ocho congresos de educación departamentales realizados con miras al Congreso Nacional que será en Tarija.



Los maestros expresaron su preocupación por la currícula, por la situación del doble bachillerato en secundaria y el difícil acceso a la universidad.