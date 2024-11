Evo dice que "secuestraron" al MAS y asegura que la sigla “es un tema secundario”

Luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció a Grover García, del ala “arcista”, como presidente del MAS, el expresidente Evo Morales señaló que han “secuestrado” el partido con el fin de proscribir la sigla y denunció un “genocidio político”. Además, aseguró que “el tema de la sigla es secundario”.

“El TSE no respeta la Constitución, lo que pasó ayer es un secuestro, una proscripción del MAS que llagará a un genocidio político”, afirmó Morales, en radio cocalera Kawsachun Coca.

“El Lucho va a proscribir al MAS y digo que es un secuestro, me han atacado de todo, todo contra el Evo y pese a esa marcha esta encuesta (que aseguró que no es del MAS) dice que tengo el 26% y Lucho 2,2%; si Lucho es candidato no llega al 3%, nos secuestran el MAS para proscribirlo, porque el partido que no obtiene más de un 3% pierde su personería jurídica”, indicó Morales.

El pasado 14 de noviembre, el TCP validó el congreso “arcista” MAS que se realizó en El Alto (La Paz) y que eligió a García como presidente de ese "instrumento"; y por lo tanto, desconoció el congreso “evista”, que se llevó adelante en Lauca Ñ, donde fue elegido Evo Morales como jefe y “candidato único” del MAS.

Y ayer martes, el TSE reconoció la reciente resolución del TSE y validó al dirigente Grover García en la presidencia del MAS.

Según Morales, luego de esa “proscripción, vendrá el genocidio político”. “Durante la colonia hubo un exterminio al movimiento indígena, durante la República intentaron, pero no pudieron; el Gobierno coordina con el imperio el secuestro, proscripción y eliminación del MAS-IPSP”, dijo el exmandatario.

Luego lanzó una “reflexión”: “Si no hubiese sido nuestro instrumento político, seguramente en este momento tendríamos una lucha armada”, dijo y justificó que la creación del MAS “evitó un conflicto armado”. “Se pasó de la lucha comunal a una lucha electoral”, expresó.

“Lo de la sigla es secundario, es una cuestión de forma; no quiero comentar sobre ese tema, pero no es un problema de sigla, por eso estoy recordando el 95, cuando teníamos una sigla prestada que luego legalizamos, la convertimos en el MAS y le aumentamos el IPSP”, explicó.