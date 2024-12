De 139 candidatos, 122 llegan a la renta final de las elecciones judiciales

De los 139 candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa, un total de 17 quedaron en el camino por distintas causas, quedando, al momento, 122 aspirantes, de entre los cuales se elegirán a los nuevos integrantes del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional ( TCP) en las elecciones judiciales parciales del 15 de diciembre.

"Estamos en la recta final. Este proceso electoral arrancó con una lista seleccionada por parte de la Asamblea. Era un total de 139 candidatos, de los cuales ahora se han mermado. Habido 12 renuncias voluntarias, un caso de una muerte y cuatro inhabilitaciones, en total 17 salen de la carrera y nos quedamos en este momento con 122 candidatos en carrera rumbo a las elecciones judiciales que van a ser este próximo domingo 15 de diciembre", confirmó el vocal del tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, un RTP.

De presentar más renuncias e inhabilitaciones de candidatos, Tahuichi advirtió que se va llegar al día de las elecciones "con lo que tenga que llegar" porque ya se imprimieron más de 16 millones de papeletas, 35 mil actas y se desplegaron 8.000 notarios.

Será la tercera elección judicial de Bolivia y la primera que no será completa, porque en Beni y Pando sólo se votará para elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental.

Mientras en Cochabamba, Tarija y Santa Cruz solo se elegirá a autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia, como consecuencia de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que anuló la elección de determinadas autoridades ante reclamos de vulneración de derechos.

En los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca sí las elecciones serán completas, porque se votará para elegir a las autoridades al Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Para estas elecciones, están habilitados más de 7,3 millones de electores.

El proceso electoral demanda un presupuesto de Bs 183 millones y dado que el proceso fue "mutilado", a decir del vocal, la segunda parte de la elección costará un monto similar.