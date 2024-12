Avasalladores toman predios en Santa Rita y sacan con violencia a contingente policial

La mañana de este sábado, un grupo de avasalladores tomaron predios en Santa Rita, ubicado en la provincia de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, y desalojaron a un contingente policial que llegó hasta el lugar para resguardarlo.

Según el testimonio de los trabajadores que estaban en el predio, este grupo irregular llegó repentinamente hasta el predio y les pidieron que salgan del lugar una vez termine la cosecha que tienen en varias hectáreas. Además, fueron advertidos que en caso que los uniformados retomen al lugar, se atendrán a las consecuencias.

"Hicieron huir a la Policía de canto, los golpearon, a nosotros no nos hicieron nada, pero nos advirtieron de que se tiene que acabar la cosecha y nos vamos, porque sino nosotros pagaremos con las consecuencias. Estamos asustados", dijo uno de los obreros.

Y es que al llamado de los propietarios, un contingente de 300 efectivos policiales llegó la jornada del viernes hasta los predios de Santa Rita que consta más de 6.000 hectáreas, toda vez que en varias partes de la propiedad los 200 avasalladores instalaron alrededor de 60 chozas y perjudicaban la tierra cultivada desde hace tres meses, aproximadamente. El operativo de desalojo realizado ayer se ejecutó sin el uso de la fuerza, pero esta mañana la respuesta de los vándalos fue diferente.







Ante el desalojo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera, manifestó que no se tolerarán estos actos delictivos que responden a organizaciones criminales que lo que “hacen es lotear, parcelar terrenos para lucrar y perjudicar no solo a la sociedad, sino a la producción de alimentos”.







“Vamos a realizar un monitoreo inmediato, estamos coordinando acciones con la Fuerza Aérea, no vamos a tolerar este tipo de acciones y corresponde que efectuemos investigaciones de carácter penal y juzguemos a estas personas, no se trata de gente en busca de terrenos, sino de organizaciones criminales”, afirmó Aguilera.