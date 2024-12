Méndez: “Es necesario cambiar leyes antiguas y adecuar a la actualidad”

La postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Cándida Méndez Torrico ha propuesto crear juzgados de conciliación para que la población litigante pueda resolver ahí todos los procesos conciliables.



Méndez propone también crear las escuelas judiciales para que no existan las designaciones “a dedo”, de esa manera habrá eficiencia, eficacia y vocación de servicio.



“Las personas que quieran trabajar para cumplir la Constitución se van a quedar y automáticamente se irá eliminando la corrupción. Porque actualmente no funcionan los juzgados disciplinarios ni la fiscalización. Las denuncias se quedan en el olvido”, señala Méndez.



Para recuperar la confianza ciudadana en la justicia —dice Méndez—, se tiene que hacer un trabajo intenso de coordinación entre el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental conjuntamente con el Ejecutivo y el Legislativo. “Todo esto para revisar las leyes y la Constitución, porque hay muchos artículos que no están acordes con la realidad de los bolivianos”, plantea Méndez.



“Es necesario cambiar normas como el Código Penal y Código de Procedimiento Penal que son antiguos, de 1974. Hay que modificar la ley 348, que ha sido promulgada sólo para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿y dónde están los hombres, niños, niñas, campesinas, que no se les ha tomado en cuenta? Debemos revisar todo eso”, cuestiona la candidata.

Cándida Méndez Torrico

Candidata al TSJ