Vocal del TCP anticipa que no habrá difusión de resultados preliminares en las elecciones judiciales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, anticipó que no habrá la difusión de resultados preliminares de las elecciones judiciales, debido a que el sistema está diseñado para la totalidad del proceso electoral.



"No habrá transmisión de resultados preliminares, porque nuestro Direpre (de Difusión de Resultados Preliminares) estaba pensado para el total de la elección judicial. La paramétrica de nuestro sistema no da para aquello. Vamos a generar al país un ahorro de 10 millones de bolivianos", aseveró el vocal entrevistado por La Razón.



Tahuichi, en ese sentido, aseguró que la transparencia en las elecciones están garantizadas y con ese afán se publicarán todas las actas de votación en la página del Órgano Electoral.



"Se va a poder constatar que esa acta ha sido contada conforme a los resultados que se ha dado en esa mesa. Hay que recordar que, en las actas, una copia se lo lleva el presidente de mesa, otra copia se lo queda el notario y hay otra copia que tenemos el Órgano Electoral. Con eso estamos garantizando transparencia", dijo.



Asimismo, aseveró que el objetivo del TSE es dar a conocer los resultados de las Elecciones hasta el martes 17 de diciembre, es decir, solo dos días después de los comicios.



"Vamos a agilizar que los resultados finales sean lo más antes posible, ocurre esto entre el 16 (o) 17 a más tardar de este mes", enfatizó.



Días atrás, el vocal ) Gustavo Ávila ya había confirmado que 14 misiones internacionales participarán como veedoras en las elecciones judiciales que se desarrollarán de forma parcial el próximo 15 de diciembre.



Ávila destacó que entre las misiones de observación electoral internacionales destacan las que enviarán la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), entre otras.



Las Judiciales se realizarán el 15 de diciembre, pero de forma parcial por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



En consecuencia, en Beni y Pando sólo se votará para elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental.



En Cochabamba, Tarija y Santa Cruz se votará para elegir a las autoridades de tres instancias: Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia.



Mientras en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca sí se elegirán a las autoridades de las cuatro instancias: Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional.