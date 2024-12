Bolivia y China revisan avances en temas de integración, comercio y cooperación financiera

Bolivia y China revisaron y avanzaron en la agenda de trabajo bilateral enfocado en temas, como comercio, cooperación financiera, minería e industrialización acordada entre los presidentes Luis Arce y Xi Jinping.

Arce se reunió con el embajador de China en Bolivia, Wang Liang, para, precisamente, evaluar los avances en las temáticas orientadas a fortalecer las relaciones bilaterales.

"Avanzamos en la agenda de trabajo integral definida con el hermano presidente Xi Jinping, que incluye integración, comercio, cooperación financiera, minería e industrialización, entre otros temas en beneficio de nuestros pueblos", informó Arce en un post en sus cuentas en redes sociales sobre la reunión de la noche del viernes.

De acuerdo a datos oficiales de China, las exportaciones bolivianas alcanzaron en 2023 un superávit histórico de $us 328 millones. Según estadísticas de la Aduana de China, el comercio binacional en 2023 totaliza $us 2.596 millones, con $us 1.462 millones en importaciones desde Bolivia y $us 1.134 millones en exportaciones hacia Bolivia.

Ambos mandatarios se reunieron el 19 de noviembre en Río de Janeiro, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20, en lo que fue considera una reunión "fructífera".