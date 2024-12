Convocan a 400 mil ciudadanos que no votaron a tramitar su habilitación para las elecciones del 2025

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe instó a los 400.000 ciudadanos inhabilitados para las elecciones judiciales a efectuar el trámite para su rehabilitación en el padrón electoral biométrico y votar en las elecciones generales de 2025.

"Hay 400.000 inhabilitados en todo el territorio nacional, ciudadanos inhabilitados. Pido, de verdad, a estos ciudadanos que estos días pasen por los tribunales electorales departamentales, así como por los puntos del Serecí para poder rehabilitarse. La rehabilitación no es automática, sino vamos a tener otra vez sorpresitas de inhabilitación que no van a poder votar en las elecciones presidenciales 2025", advirtió la autoridad en Cadena A.

Estas personas fueron inhabilitadas del padrón electoral porque no emitieron su voto en los dos últimos procesos electorales, de manera continua, y también porque no cumplieron con el deber de ser jurados electorales en las últimas elecciones, en este caso, los comicios subnacionales de 2021. Para las elecciones judiciales del 15 de diciembre fueron habilitados 7.334.435 ciudadanos, de los cuales 6.017.480 emitieron su voto, mientras que 1.316.955 no votaron.

Según el artículo 154 de la Ley 026, sin el certificado de sufragio o el comprobante de pago de la multa por no votar, los ciudadanos no pueden realizar trámites bancarios, ocupar cargos públicos ni obtener pasaporte dentro de los 90 días siguientes a la elección.

No obstante, las personas en tránsito, como aquellas que padecen alguna enfermedad o por un caso fortuito no lograron emitir su voto en las elecciones judiciales pueden gestionar el certificado de impedimento hasta el 14 de enero del 2025 en las oficinas de los tribunales electorales departamentales.

El certificado de impedimento se extiende por enfermedad (certificado médico, internación); tránsito (boletos aéreos, pasajes terrestres); caso fortuito (desastres naturales acreditado); fuerza mayor (trabajo, accidente, cambio de destino); ciudadanos Inhabilitados (acreditar el impedimento mediante la plataforma del "Yo participo" del TSE).