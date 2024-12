Arce niega postulación y asegura que ampliado definirá al candidato del MAS

El presidente del Estado, Luis Arce, ratificó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) participará de las elecciones generales. Sin embargo, dijo que no están definidas las candidaturas y será un ampliado el que defina a los postulantes.



Arce indicó que serán las organizaciones sociales del MAS las que definirán si el mandatario será candidato para las elecciones presidenciales de 2025.



En contacto con periodistas, Arce hizo ayer una evaluación de varias temáticas que marcaron su gestión presidencial en 2024.



Arce indicó que él no puede decidir si será candidato o no, sino que eso está en manos de la dirección del MAS.

Año difícil

Arce agregó que 2024 ha sido el año “más duro” que le ha tocado enfrentar a su Gobierno, por las dificultades políticas que buscaban un “acortamiento” de su mandato.



El Presidente se refirió a los “40 días de bloqueo” que el país tuvo que enfrentar por parte de los sectores leales al expresidente Evo Morales.

Secreto a voces

Arce reiteró que las acusaciones por estupro contra Morales “eran un secreto a voces” dentro del oficialismo y reveló que, durante la campaña electoral de 2020, lo señalaban a él como “pedófilo” por culpa del exmandatario.



Los sectores leales a Morales cuestionaron que Arce no hizo “nada” durante el tiempo que fue ministro de Morales “seguramente porque nunca hubo pruebas”.

Familia

Arce habló por primera vez sobre las denuncias que se han formulado contra sus hijos y su familia sobre supuestos hechos de corrupción, pero no entró en detalles.



“Mis hijos y mi familia no somos corruptos”, remarcó Arce, quien lamentó que se involucrara a sus hijos en un tema que —según él— tiene motivaciones políticas. “Lamento mucho que se haya metido a la familia en esto, pero yo también he sido claro con mis hijos: hay que someterse a la justicia, hay que someterse a las leyes”, señaló.



El presidente Arce destacó que las denuncias formales contra sus familiares ya están siendo tratadas en los estrados judiciales correspondientes y expresó su confianza en que sus hijos demostrarán su inocencia.

Un ampliado decidirá candidato

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó ayer que un ampliado debe definir si el candidato vicepresidencial que acompañe una eventual postulación del expresidente Evo Morales.

“Eso es un tema que se resolverá en instancias, como corresponde, en los próximos meses, en ampliado. Serán reuniones que se vayan a sostener”, dijo Rodríguez en una visita que realizó a la ciudad de Santa cruz, donde recibió un reconocimiento.