Villegas, al partir a Venezuela: “Espero que seamos eficientes”

El “Cuando me senté en la presentación como DT de la Selección no ofrecía la clasificación, no venía a vender humo y dije que lo nuestro será en base a trabajo. En 180 días de trabajo he visto a mi familia en 18 días, la verdad que trabajamos mucho para conseguir que la Selección crezca”, afirmó el seleccionador Óscar Villegas, en su última conferencia previo al viaje a Maturín, ciudad en la que este viernes se enfrentará a Venezuela, en un partido decisivo para acceder al repechaje.



Villegas está tranquilo y con fe porque piensa que se puede y tiene confianza en sus dirigidos.



“Vamos partido a partido y si al final de este cotejo existe la posibilidad de clasificar al Mundial lo haremos. Estamos con un rival directo (Venezuela), le hemos ganado bien en La Paz y pese a la ausencia de Ramiro Vaca espero que seamos eficientes, que se sepa defender. Creemos que tenemos los jugadores y un plantel joven que está dispuesto a luchar los 90 minutos”, afirmó en el Hotel Marriott de Santa Cruz, el cuartel general del seleccionado nacional.



Habló del proceso que se inició el año pasado: “Desde un inicio hablamos de no poner mochilas pesadas a los jóvenes, Miguelito (Terceros) necesita estar feliz, ser apreciado, lo mismo Robson, Villamil igual, Roberto Carlos se alegra de venir a la Selección. Hay gente grande, Viscarra, Lampe, Sagredo, son jugadores que vienen de otros procesos, vienen de varios fracasos y son excelentes líderes que le dan confianza a los jóvenes”.



Antes de finalizar su encuentro con los medios, señaló “los chicos no tienen la culpa de lo que ha pasado desde hace treinta años, por eso queremos que se desarrollen con naturalidad”.