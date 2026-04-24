Tres puntos para San Antonio Bulo Bulo por no rendirse ante Totora

Con un gol en contra y el mérito de no rendirse, el plantel de San Antonio Bulo Bulo ayer remontó el marcador y venció a Totora Real Oruro por 2-1 ayer en el estadio Félix Capriles en partido válido para la tercera fecha del campeonato de todos contra todos, que controla la matriz nacional del balompié.

Al equipo de Entre Ríos le cayó como un balde de agua fría el gol que convirtió el jugador del equipo visitante, Daniel Perozo, quien a los dos minutos del partido dejó parados a los hombres del plantel local. Tras ese tanto, el cuadro local intentó reaccionar e igualar el marcador, pero se cerraron los espacios hasta el minuto 48, de la primera etapa, cuando Adalid Terrazas logró el tanto del empate.

En el segundo tiempo, las llegadas de peligro para el conjunto local se multiplicaron y a los 75 minutos, José Briceño convirtió el gol que al final sería el de la victoria. Con el 2-1 el elenco de San Antonio totalizó seis puntos al cabo de tres partidos disputados, mientras que el elenco de Totora Real Oruro se mantiene con una sola unidad y ubicado entre los rezagados de la tabla de posiciones.

Expulsión

El equipo orureño jugó el segundo tiempo y parte del primero con un hombre menos, pues fue expulsado el jugador Carlos Ribera en el minuto 40, el árbitro Jordy Alemán le mostró la tarjera roja directa por una jugada peligrosa en contra de un jugador de San Antonio.

Los jugadores del plantel local, en los últimos minutos del compromiso trataron de sumar un gol más, pero el tiempo no les alcanzó. Con la victoria el equipo que dirige el técnico Juan Cortez logró sumar seis puntos, tras el choque los jugadores aseguraron que su objetivo es recuperar espacios en la tabla de posiciones.

El próximo lunes San Antonio volverá a jugar en el estadio Félix Capriles, donde desde las 20:00 enfrentará a Aurora, en partido válido para la cuarta fecha del Campeonato de la División Profesional.