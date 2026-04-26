Hyundai lanza vehículos híbridos en la Fexco 2026

Farandula
Redacción Central
Publicado el 26/04/2026 a las 10h31
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En el marco de la Fexco 2026, Hyundai, representada por Carmax en Bolivia, presentó su portafolio de vehículos modelo 2027 con tecnología híbrida autorrecargable (HEV), en respuesta a una movilidad que evoluciona hacia soluciones más eficientes y sostenibles. Esta alternativa combina ahorro de combustible, mayor autonomía y una experiencia de conducción más confortable.

Hyundai se ha consolidado como uno de los referentes en movilidad híbrida a nivel global, ofreciendo una de las gamas más amplias y avanzadas del mercado, sin renunciar al diseño futurista. 

En los últimos meses, Hyundai ha fortalecido su oferta incorporando tres modelos híbridos, consolidando uno de los portafolios  más completos de esta tecnología en el país.

El vehículo híbrido funciona con dos fuentesde energía, gasolina y motor eléctrico. 

 “Esta propuesta busca responder a un mercado cada vez más interesado en vehículos innovadores que optimicen el consumo de combustible sin depender de infraestructura de carga eléctrica”, manifiesta el Gerente General de Carmax, Franciso Osinaga. 

¿Cómo funciona? 

Un vehículo híbrido combina un motor a combustión con un motor eléctrico, que trabajan de forma conjunta para optimizar el desempeño del vehículo y reducir el consumo de combustible. En el caso de los híbridos autorrecargables (HEV), la batería se recarga automáticamente mientras el vehículo está en movimiento, mediante procesos como el frenado regenerativo y la gestión inteligente del sistema. Esto permite disfrutar de los beneficios de la electrificación sin necesidad de conectarse a un punto de carga.  

¿Sus ventajas? 

Los vehículos híbridos convencionales se destacan por sus beneficios concretos para el conductor como: mayor eficiencia de combustible, en entornos urbanos pueden reducir el consumo entre 25% y 50% en comparación a vehículos de combustión. 

Otra ventaja es la mayor autonomía de manejo por la gestión inteligente del sistema híbrido logra avanzar de 800 a 1.200 kilómetros de autonomía combinada superando ampliamente el rango de promedio de muchos vehículos a combustión. 

Otro beneficio es la independencia operativa: Al ser un autorrecargables no dependen de cargadores eléctricos públicos o domésticos. 

El conductor también podrá disfrutar de un manejo más suave y silencioso por su  motor eléctrico. 

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