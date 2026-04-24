El cortometraje animado “Tinku” conquista Rusia

El cortometraje animado “Tinku” conquistó su quinto galardón tras erigirse como el mejor de su categoría en el Tsiolkovsky Space Fest de Kaluga, Rusia.

En el periodo de solicitudes, la séptima edición de Tsiolkovsky recibió la postulación de más de dos mil obras de120 países, pero solo 50 cortometrajes, procedentes de 18 naciones, lograron ingresar en la nominación oficial del evento internacional, entre ellos “Tinku”, junto a proyectos de China, India, Irán, Estados Unidos, Australia, Hungría, Jordania, Italia, Turquía, entre otros.

Al final, “Tinku” (Bolivia, Chile, Perú), del director nacional Román Nina Nina conquistó el máximo galardón, relegando al segundo lugar a “The Horizont Traveler” (Irán), del cineasta Hamid Bahrami, y al tercer peldaño a “Distance” (Rusia), de la directora Alina Khardina.

“Quiero agradecer de corazón por este inmenso honor. Este logro es de todo el equipo que animó, editó y musicalizó cuadro por cuadro este sueño”, señaló Román Nina.

“Muchas gracias al Tsiolkovsky Space Fest, al jurado y al público ruso por abrazar nuestra historia desde tan lejos de casa, mostrándonos que la animación sigue cruzando fronteras. ¡Gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje!”, añadió el director boliviano. Este año, el festival de cine presentó un extenso programa que incluye largometrajes, documentales, animados y películas de cúpula completa. La atención especial de la audiencia se sintió tradicionalmente atraída por la sección de animación.