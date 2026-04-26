La Fexco en marcha espera 400.000 visitas y $us 200 millones en negocios

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 26/04/2026 a las 7h48
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La Fexco espera completar los 400.000 visitantes previstos para esta versión 2026 de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba que hoy ya va por su cuarto día.

Con ocho pabellones ocupados por 1.600 expositores y cientos de visitantes el evento económico anual más importante de Cochabamba espera superar los 200 millones de dólares en movimiento  económico y en intenciones de negocios y aportar en 2,5% al Producto Interno Bruto (PIB) departamental.

 En los 10 días de vigencia del evento, la Fexco contará con la exposición de productos y servicios; rueda de negocios; conferencias y seminarios; talleres y demostraciones; presentaciones artísticas; y actividades académicas. 

Más que una feria, Fexco es una plataforma económica en movimiento: conecta empresas, impulsa innovación, genera empleo y proyecta a Bolivia hacia nuevos mercados”, según  destacaron desde la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), en el acto de inauguración del pasado jueves.

Desde el viernes, ya está en  desarrollo una de las actividades más importantes de la Fexco como es la  Vitrina Comercial Exportadora.

Esta actividad articula la participación de 32 empresas bolivianas con compradores internacionales provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Uruguay, consolidando un espacio de vinculación directa en el Centro Internacional de Negocios del Recinto Ferial Alalay.

Esta iniciativa permite generar un entorno de contacto directo entre exportadores nacionales y compradores internacionales.

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