Fexco 2026 Comercio, innovación y entretenimiento

Innovación, negocios y entretenimiento marcan la Fexco 2026, una feria que incorpora nuevos espacios y actividades para atraer al público y consolidarse como uno de los eventos más importantes del país.



En cuanto a las novedades, la Fexco Arena se posiciona como uno de los principales atractivos, al ser un escenario destinado a espectáculos masivos, conciertos y actividades culturales que congregan a miles de asistentes.



De igual forma, el circuito de karting se ha convertido en una de las propuestas más llamativas, brindando una experiencia recreativa y llena de adrenalina para jóvenes y adultos.



Asimismo, la feria incorpora espacios interactivos, áreas tecnológicas y el Boulevard Fexco, diseñado para el paseo, el entretenimiento y la integración del público.



Todas estas características reflejan una feria que no solo impulsa los negocios, sino que también promueve la innovación, el desarrollo y una mejor experiencia para todos los visitantes, consolidándose como una vitrina clave a nivel nacional.

Sectores productivos



Este encuentro económico, que se cierra el 3 de mayo, reúne a distintos sectores productivos y ofrece una experiencia que combina desarrollo económico, exposición empresarial y actividades de entretenimiento para los visitantes.



Entre los rubros más destacados se encuentra el sector automotriz, con la exhibición de vehículos modernos, nuevas tecnologías y propuestas que reflejan la evolución del mercado.



También participa el área de industria y construcción, que presenta avances en materiales, maquinaria y soluciones orientadas a las necesidades actuales.



A esto se suma la gastronomía, con una amplia oferta de comida típica e internacional, además del sector de salud y tecnología, donde se presentan equipos médicos, innovación digital y herramientas aplicadas a distintos campos.



La feria también incluye el rubro textil, cuero y calzado, que evidencia la creatividad y producción nacional, junto a cosmética y belleza, con productos y servicios enfocados en el cuidado personal.



Asimismo, destacan educación y tecnología, con propuestas formativas y digitales, muebles y diseño, con tendencias para el hogar y espacios, y telecomunicaciones y conectividad, con avances en servicios digitales y soluciones de comunicación. Todos estos sectores reflejan la diversidad productiva del país y convierten a la feria en un punto de encuentro entre empresas, emprendedores y la población.