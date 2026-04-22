Bolívar cae a manos de Independiente en La Paz y pierde su invicto

Bolívar perdió ante Independiente por 2-1 ayer en La Paz en partido válido para la tercera fecha de la Liga 2026 de la División Profesional y si bien se mantiene entre los punteros del torneo puede perder esa condición en caso que Nacional Potosí y The Strongest sumen puntos en sus próximos encuentros.

A los cuatro minutos el equipo celeste tuvo una gran oportunidad para anotar, mediante un penal ejecutado por el delantero Martín Cauteruccio, pero el balón fue tapado por el arquero Jhohan Gutiérrez. La pena máxima fue cobrada debido a una mano que cometió el defensor central Luis Palma.

Después la Academia dominó el encuentro y se jugó más en terreno de Independiente. El local generó ataques por las bandas y sacó centros, pero no pudo convertir y el guardameta Gutiérrez también tapó remates de Jhon Velásquez, Robson Matheus Tomé y Escleizon Freita.

De contragolpe atacó el elenco sucrense y tuvo en Willie Barbosa al más desequilibrante y fue el brasileño el que abrió el marcador a los 38 minutos, después de un pase de Juan Villavicencio.

El empate llegó a los 45’, Robson Matheus Tomé sacó un centro de tiro libre y ante una defensa desconcentrada José Sagredo anotó de cabeza.

En la segunda etapa el cuadro visitante se animó a llegar en mayores ocasiones al arco de Carlos Lampe; mientras que Bolívar insistía con juego aéreo en busca de Cauteruccio y remates de Erwin Savedra.

Hasta que a los 65’ Independiente logró su segunda conquista, de tiro libre Rudy Cardozo pasó a Jonatan Cristaldo, quien sin marca y de cabeza marcó el gol.

Bolívar cambió a casi todos sus jugadores del medio campo para adelante, excepto Cauteruccio, pero las variantes tampoco fructificaron e Independiente se aplicó más en la marca para no darle espacios al conjunto paceño. Una derrota dolorosa para Bolívar.