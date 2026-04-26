La Phia, una comunidad que cuida el agua y los bosques del Tunari

Cochabamba
Nelson Ramos
Publicado el 26/04/2026 a las 10h49
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Una de las principales fuentes de agua en Cochabamba se encuentra en la comunidad de La Phia, en el municipio de Tiquipaya dentro del Parque Nacional Tunari, por lo que sus pobladores son verdaderos guardianes de este recurso. 

La comunidad expuso recientemente la gestión integral de cuencas que realiza para la seguridad hídrica para lograr la consolidación del Fondo del Agua en Cochabamba y conservar los bosques y ríos del lugar.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Oscar Zelada, remarcó que esta iniciativa refleja un buen ecosistema y garantiza la agroforestería. Consideró también el trabajo de los Bomberos Comunitarios de la zona y la educación sobre el medio ambiente que se da a los niños del lugar.

El diputado Luis Laredo señaló que el Fondo del Agua multiplicará el desarrollo de estas actividades de cuidado del medio ambiente y que la reforestación que se practica ayudará a la producción de agua.

La responsable de Turismo de la Alcaldía de Tiquipaya, Roma Torres, indicó que esta actividad fortalece el cuidado del agua, la agroecología, el turismo comunitario y la cosmovisión andina. Resaltó las costumbres ambientales que tiene la comunidad y su organización activa. 

El dirigente de la Comunidad de La Phia, Benjamín Vargas, confirmó que constantemente se trabaja en el cuidado del agua y que no se utiliza químicos en la producción. Recalcó que también se capacita en la forestación y la recuperación de fertilización del suelo.

“Estamos incentivando a los niños, también a los docentes, partiendo de la educación inicial porque hay muchos técnicos y productores que no entienden el tema de sistemas agroforestales”, expresó Benjamín Vargas e invitó a la población a visitar las rutas turísticas de La Phia.

Comunidad

La presidenta de Riego de Tola-Pujru, Judith Uvaldina Gonzales, recalcó que se debe tomar en cuenta el tema de conservación de cuencas y bosques no solamente es para reclamar derechos; sino, para cumplir con los deberes para el cuidado de los recursos naturales.

“Año tras año vamos forestando, eso hace que baje la intensidad del agua y eso hace reducir las inundaciones que se da en la parte baja”, añadió Judith Gonzales, enfatizando en la importancia de tratar las cuencas nacientes de agua. 

El desarrollo de la comunidad de La Phia aporta al departamento no solo por ser una de las fuentes de agua principales; sino, también por su diversidad de plantas medicinales, sus tradiciones ancestrales, sus caminos turísticos y su paisaje natural que purifica los pulmones de la población cochabambina.

Comunarios del lugar indicaron que La Phia es el nombre de una flor con un intenso color violeta que crece en las zonas altas de la cordillera y que representa las características de la comunidad.

El Fondo del Agua  es una inicitiva que busca concentras los recursos para proyectos hídricos para apoyar iniciativas comunitarias.

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