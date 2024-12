Declaran alerta naranja en Cobija por crecida del río Acre

Autoridades de Cobija (Pando) declararon ayer “alerta naranja” debido a la crecida del río Acre, cuyas aguas ya ocasionaron graves inundaciones a principios de este año, informó la alcaldesa de esa urbe, Ana Lucía Reis.



“Si bien por ahora no está lloviendo en la cabecera del río, el nivel del agua llegó a los 9,40 metros, cuando en septiembre eran sólo 60 centímetros”, dijo Reis.



La autoridad mencionó que “es importante” haber declarado la “alerta naranja” por “precaución”, para que las familias que viven muy cerca del río “tomen previsiones”.



La Alcaldesa explicó que, cuando el nivel del agua llega a los 11 metros, ya se registran desbordes y posteriormente inundaciones.



“Ahora no estamos en ese nivel, pero estamos cerca, Estos últimos días, no hemos tenido lluvias y eso es bueno, pero tenemos información de que el 31 de diciembre el nivel del agua subirá, por lo que hay que estar preparados”, manifestó Reis a los medios.

Temor

En enero de este año, el río Acre, debido a las constantes lluvias, elevó el agua hasta los 17 metros, nivel que sobrepasó el récord registrado en 2015, cuando el agua llegó a los 15 metros.



“Todas las familias ya están avisadas, todos los funcionarios están trabajando en la zona porque ya tenemos la experiencia de lo que pasó en enero, cuando hemos tenido grandes inundaciones”, añadió la alcaldesa.

Quemas

El río Acre es un afluente amazónico internacional que pasa por Bolivia, Perú y Brasil, país donde tiene su mayor recorrido.



Los primeros dos meses de este año, el caudal se desbordó y se registraron grandes inundaciones, tanto en zonas urbanas como rurales.



La Alcaldesa de Cobija dijo que en diciembre “nunca” se había registrado un nivel alto del agua del río como en esta ocasión.



“Todo esto se debe a la contaminación del aire por las quemas que hubo en septiembre”, enfatizó.

Situación climática podría mejorar

Ante la declaratoria de emergencia por posible desborde del río Acre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anunció que el panorama podría mejorar en los próximos cuatro días. Sin embargo, se continuará registrando cielos nubosos, lluvias dispersas y tormentas eléctricas “de menor consideración”. “Se prevé que en estos cuatro días vayamos a tener mejoría”, señaló Jaime Llanque, pronosticador del Senamhi.