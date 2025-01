Arce posesiona a los nuevos magistrados y consejeros

El presidente Luis Arce posesionó este jueves a 19 magistrados titulares y 19 suplentes para altos tribunales de justicia en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz.

Las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Agroambiental (TA) fueron elegidas por la población en las elecciones judiciales del pasado 15 de diciembre.

César Siles, titular de Justicia, instó a los magistrados a liderar un proceso de transformación del sistema judicial, bajo los valores de la Constitución Política del Estado: "no robes, no mientas, no seas flojo".

Sin embargo, el proceso electoral no se completó debido a un fallo del TCP que suspendió los comicios en cinco departamentos. Por ello, aún quedan siete magistrados por elegir: dos del TSJ (Pando y Beni) y cinco del TCP (Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Cochabamba).

Las elecciones judiciales, realizadas de forma parcial, resultaron en la elección de:

TCP: Ángel Edson Dávalos, Boris Wilson Arias, Paola Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca.

TSJ: Rosmery Ruiz, Norma Velasco, Carlos Ortega, Primo Martínez, Germán Pardo, Fanny Coaquira y Romer Saucedo.

Tribunal Agroambiental: Rocío Vásquez, Roxana Chávez, Víctor Claure, Richard Méndez y María Soledad Peñafiel.

CM: Manuel Baptista, Carlos Arancibia y Gabriela Paula Araoz.

Las nuevas autoridades recibieron sus credenciales el 30 de diciembre por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).