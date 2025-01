Defensor del Pueblo: "Las Elecciones Generales deben ser competitivas, donde el TCP no sea nocivo para su desarrollo como en las Judiciales"

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, realizó un balance de la gestión 2024 remarcando la necesidad de asumir la vía democrática como única forma de transitar la coyuntura que atraviesa el país debido a que existe una evaluación no positiva de los derechos humanos en la gestión 2024.

“(…) hay una evaluación no positiva que nosotros realizamos de la gestión pasada en el ejercicio de derechos humanos, si continuamos en este ámbito vamos a profundizar mucho más esa limitación en el ejercicio de estos derechos y, por supuesto, la gente ya no va a tener tolerancia”, expresó Callisaya en el programa “Hagamos Democracia” de radio Erbol, la mañana de este domingo.

La autoridad defensorial señaló que “en el nivel macro se ha generado todo un proceso de debilitamiento institucional, el primer indicador ha sido el de las elecciones judiciales”, que se realizaron de forma parcial debido a diferentes interrupciones en su desarrollo, lo que incide en el debilitamiento institucional y el descrédito que se pueda presentar en el sistema democrático.

Frente a esta situación, Callisaya aseguró que “existe la necesidad de qué todos los actores, todos los tomadores de decisión, se pongan de acuerdo para asumir un acuerdo que permita transitar esta coyuntura”.

“El 2025 es un año electoral, en la que seguramente se van a ir dando varias propuestas, pero también hay que asegurar, primero, que sea una elección enmarcada en la Constitución, segundo, que sea una elección realmente competitiva, y tercero que el TCP no se erija en un actor nocivo como ha sucedido en las elecciones judiciales, es decir, retrotrayendo etapas, anulando el principio de preclusión, limitando postulantes”, dijo Callisaya y remarcó, que esta situación amerita que todos los decisores políticos puedan ponerse de acuerdo, de lo contrario “estamos poniendo en riesgo y en serio descrédito al sistema democrático”.

Finalmente, el Defensor del Pueblo, ratificó su posición sobre el desarrollo de la democracia en toda su intensidad, no solamente en el voto, sino en el ejercicio y respeto de la soberanía popular, así como la materialidad de los derechos y la solución de los conflictos diarios que tienen la sociedad, señalando, que “la única vía para que podamos convivir entre bolivianos es el ejercicio extremo de la democracia que debemos practicar en esta coyuntura, lo contrario implicaría asumir salidas no democráticas que definitivamente van a poner en serio riesgo no solamente la institucionalidad sino también los derechos de todos y cada uno de nosotros y eso lo tenemos que tener presente”.