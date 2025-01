Artículo cuestionado del PGE no afectará a gremiales

Los comerciantes minoristas fueron excluidos de la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado, que dispone el decomiso de productos almacenados para fines especulativos, tras un acuerdo entre el Gobierno y los gremiales.

La norma, que fue cuestionada por los empresarios privados, no entrará en vigencia hasta que no sea reglamentada, informó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

“Ellos han planteado que en el reglamento debe señalar textualmente que el alcance de la normativa no va a llegar al sector del comercio minorista. Segundo, han planteado la necesidad de tener este tipo de reuniones en todas las federaciones departamentales de gremiales del país y tercero, han señalado la importancia de informar a la población que la aplicabilidad de la disposición séptima de la Ley financial no está en vigencia mientras no tengamos la reglamentación aprobada y consensuada con aquellos sectores que se crean afectados”, explicó Silva a Unitel.

La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Los gremiales anunciaron que iniciarán protestas contra la cuestionada dispocisión del PGE desde este lunes, pero, tras el acuerdo, las medidas de presión quedaron en pausa hasta que se disponga la reglamentación.

Los empresarios privados y productores agropecuarios del oriente, también pidieron anular esta disposición.