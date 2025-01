El gobernador de Chuquisaca se suma al proyecto político de Eva Copa

Participación. Los analistas prevén que el escenario electoral no cambiará hasta agosto porque los partidos prefieren dar lugar a líderes con experiencia. Ven que se margina a dos sectores... Ver más Varones y mayores de 60 van a la pugna preelectoral; faltan mujeres y jóvenes

Economía. El Gobiernos eñaló que la disposición no entrará en vigencia mientras no se apreuebe el reglamento. Ver más Artículo cuestionado del PGE no afectará a gremiales

Críticas. El ministro de Justicia, César Siles, afirmó que la norma aprobada en la Cámara Alta es inconstitucional. Ver más Gobierno desestima el proyecto de ley para cesar a prorrogados