Exministro Lisperguer rechaza acusaciones de corrupción y afirma que se someterá a la justicia

Luego de activarse un proceso penal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, negó que haya fugado del país, sino por el contrario tiene la intención de someterse a la justicia y presentar los descargos respectivos. Negó haber cometido actos de corrupción y afirmó que sus ingresos están justificados.

"No puedo fugarme del país, porque no he robado un centavo de nadie. Todo lo que tengo ha sido gracias a mi esfuerzo", aseveró Lisperguer en contacto con ERBOL.

El exministro cuestionó a los medios de comunicación por difundir juicios de valor en su contra, sin observar el principio de la presunción de inocencia ni darle opción a defenderse. Incluso desmintió versiones de que hubiese fugado del país.

El Viceministerio de Transparencia presentó la denuncia en su contra, debido a movimientos económicos sospechosos que no condicen con su declaración jurada de bienes. Autoridades señalaron que Lisperguer tendría incluso nueve bienes a su nombre.

El exministro explicó que sus bienes corresponden a una construcción de un edificio de departamentos, que realizó junto a su familia. Dijo que existe una regularización de registro de las propiedades horizontales de este inmueble.

Recalcó que este edificio de departamentos se construyó gracias al sudor de su frente y un esfuerzo familiar de bastantes años.

Según Lisperguer, los movimientos económicos observados corresponden al periodo donde no era funcionario público y que provienen justamente a alquileres, anticrético y ventas en bienes raíces.

En cuanto a su declaración jurada, explicó que que había registrado "más o menos el valor general de la construcción", pero si ha cometido un error, existe un procedimiento y está dispuesto a rectificarlo. De todas maneras, recalcó que no está ocultando nada.

Según el exministro, se lo está acusando de montos que sumarían un millón de bolivianos en cuatro años, es decir Bs250.000 por año. Consideró que esa cantidad de dinero no es de enriquecimiento y es alcanzable por un ciudadano común.

Reiteró que presentará sus descargos y se someterá a la justicia, sin embargo, pide a los medios de comunicación que se respete la presunción de inocencia y no hagan "leña de un árbol caído".

Lisperguer considera que atraviesa una situación injusta.

Informó que padece de stress y que recibió la baja médica. Dijo que está delicado de salud, tomando en cuenta además que arrastra problemas de hipertensión y nivel de azúcar.

Enfatizó que tiene estudios en el exterior y una trayectoria profesional que no "botaría a la basura" por un caso como este.

Tras estallar el caso, el presidente Luis Arce destituyó a Lisperguer del cargo de Ministro. Al respecto, el exfuncionario dijo que toma la decisión de la mejor manera y entiende que se busca evitar un ataque político contra el gobierno.