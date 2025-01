Hombre del "caso tunas" pide disculpas y afirma que no hubo agresión contra la mujer y su hijo

Hugo O.E, el presunto agresor de una mujer y su hijo por sacar tunas en La Paz, afirmó que no hubo ninguna agresión ni física ni verbal contra la señora y que los videos fueron editados. Pidió disculpas por el hecho.

El sujeto envió un video a la Red Uno en la que cuenta lsu versión de los hechos.

El presunto agresor ofreció públicamente disculpas a la señora que recogía tunas junto a su niño. Señaló que ella en ningún momento fue agredida físicamente, ni verbalmente, y sostuvo que fue la mujer quien elevó la voz, recoge el portal Visión 360.

"No está prohibido sacarse tunas, todo el mundo puede ir a sacar ahí a La Meseta, muchas veces el señor que aparece en el video el señor Castañon que es de la tercera edad, es quien cuida esas tunas, él les presta una herramienta para que no se espinen las manos, generalmente vienen y se sacan para su consumo", afirmó el hombre.

Dijo que nunca hubo discriminación y que solo habkló con la señora porque ya eran tres noches continuas que iba a sacar tunas.

"Si es una persona de bajos recursos está en su derecho de llevar, pero no tanto, y no destructivamente, yo soy el jefe de seguridad de La Meseta, por tanto, tenemos conciencia de cuidar nuestros plantines", agregó.

"El niño que se ve llorando, no lloró porque yo agredo, sino el niño le decía a su mamá que ya no discuta y su mamá no le hacía caso y al final de cuentas se vino a abrazar a mí", dijo.