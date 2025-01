Mujer agredida por recoger tunas: "Le disculpo también al caballero, de todo corazón"

Emilia, la mujer que fue agredida, junto a su hijo, por recoger tunas en la meseta de Achumani finalmente comentó lo sucedido y aseguró que aunque perdona a sus agresores sí tuvo miedo y por eso decidió irse al campo, donde su madre.

En contacto con la Red Uno, la mujer comentó que tras lo sucedido decidió irse al campo a visitar a su madre, que estaría afrontando problemas de salud, y volvió después de que su hija le comentara que su caso se hizo viral a través de las redes sociales.

"Me fui al campo porque estaba de miedo también, mi mamita estaba mal y me fui donde mi mamá", afirmó.

Emilia, además, desmintió lo expresado por uno de sus agresores, que había señalado que la mujer ya había recogido las tunas por tres días seguidos y en grandes cantidades.

"Yo pasé por ahí y eso me ocurrió en ahí, primera vez que fui por ahí yo no sabía cómo era el caballero", dijo.

No obstante, aseguró disculpar a sus agresores y no guardar rencor.

"Yo le disculpo también la caballero de todo corazón, no le puedo tener rencor", señaló la señora Emilia.

El caso se conoció este miércoles, tras conocer un video que se hizo viral en las redes sociales donde dos hombres echan de un espacio verde a una mujer junto a su hijo de dos años que intentaba sacar unas tunas de un área verde en la meseta de Achumani.

Uno de ellos fue aprehendido el miércoles y ambos son investigados por el presunto delito de racismo, discriminación y agresión psicológica a infante niño, niña, adolescente.

Entretanto, otro de los implicados grabó un video en el que niega discriminación, pero afirma la mujer fue "amonestada" por llevarse tunas por tres días seguidos y en grandes cantidades.

"No está prohibido sacarse tunas, todo el mundo puede ir a sacar ahí (...) Si es una persona de bajos recursos está en su derecho de llevar, pero no tanto, y no destructivamente, yo soy el jefe de seguridad de La Meseta, por tanto, tenemos conciencia de cuidar nuestros plantines", señaló.