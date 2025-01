La dirigencia departamental del MAS-IPSP llama a ampliado para el próximo 7 de febrero

En coordinación con la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, direcciones seccionales y otras agrupaciones sociales, la dirección departamental del MAS-IPSP, a la cabeza de Primitiva Guarachi, anunciaron este lunes la convocatoria a un ampliado para el próximo 7 de febrero, en la provincia Tiraque a las 9:00 de la mañana.

“Debatiremos el tema político, el camino que tomará nuestro instrumento político hacia las elecciones generales, la coyuntura política y la canasta familiar. Nos habrán quitado la sigla, pero lo que no nos robaron es la estructura orgánica, a nuestros militantes que estaban fuertemente comprometidos con este instrumento político, que no defienden la corrupción, que no defiende a los traidores ni a los autoprorrogados, dijo Wilder Castellón Rojas, miembro de la dirección departamental del MAS-IPSP de Cochamba.

Con respecto alas declaraciones de Andrónico Rodríguez, quien dijo que “Evo no tiene que sentirse celoso de los jóvenes”, Rojas señaló que “el hermano Andrónico es un dirigente joven, representa a sectores sociales. Hay dirigentes jóvenes que acompañan al hermano Evo Morales. Algunos medios tratan de ocasionar pelea y enfrentamiento. Nuestro hermano Andrónico dijo que respeta las decisiones orgánicas tomadas por las federaciones y por los ampliados”, afirmó.