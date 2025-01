Gobierno señala que no se puede derogar la disposición "confiscatoria" del PGE y reitera invitación al diálogo

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que el presidente Luis Arce no puede derogar la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos y alimentos, debido a que es competencia de la Asamblea Legislativa.

"No se deroga porque el presidente (Luis Arce) no tiene facultades ni atribuciones constitucionales para derogar una norma que está en una ley, un artículo que está en una ley. Es una competencia de la Asamblea Legislativa, por tanto, es un pedido imposible de cumplir, no por falta de voluntad política, sino sencillamente porque el Presidente no puede hacerlo", explicó Silva anoche a los medios en La Paz.

El viceministro dijo que “la ley se ha hecho no para interpretar ni para considerarlo, sino la ley se ha hecho para cumplir”.

“En ese sentido, tenemos que cumplir el mandato de la disposición séptima que nos habla de una reglamentación que debe ser aprobada por una resolución biministerial y también estamos trabajando esta propuesta a través de un decreto supremo que aclare, que clarifique el alcance si el objeto de la disposición séptima va a excluir al sector gremial del comercio minorista como también al sector productivo legalmente establecido”, dijo.

La disposición se encuentra en la Ley 1613, que se publicó el 1 de enero de este año. La polémica norma permite a las autoridades estatales controlar, fiscalizar y decomisar los productos y mercancías que se acopien con el objetivo de encarecer su costo más adelante.

Sin embargo, el sector productor considera que la medida se puede implementar de forma arbitraria y afectar la economía del país, por lo que la rechazaron y advirtieron con movilizaciones.