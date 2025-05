Partidos dejan para último momento elección de candidatos a vicepresidente

A 16 días de vencerse el plazo (19 de mayo) para la inscripción de candidatos a las elecciones generales de agosto, ninguna de las siglas o alianzas participantes tiene definido a su candidato a la vicepresidencia.

Cinco alianzas y partidos han confirmado su participación en las elecciones generales y solo tienen definidos los nombres de sus candidatos a la presidencia.

La alianza Unidad tiene a Samuel Doria Medina como su candidato a la presidencia,la alianza Libre a Jorge Tuto Quiroga, el partido Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate) a Manfred Reyes Villa, el Movimiento al Socialismo (MAS) a Luis Arce y aún sin sigla por definir el expresidente Evo Morales también anunció que va por la presidencia.

Las otras alianzas y partidos con personería jurídica todavía debaten sobre quién será su candidato a la presidencia.

Tras la anulación de las primarias, los partidos siguen diferentes procesos para elegir a sus candidatos a la vicepresidencia, desde la selección interna entre sus miembros o dirigentes, hasta convenciones nacionales pasando por la decisión directa del jefe del partido y, finalmente,optan por realizar encuestas y sondeos entre simpatizantes y militantes.

Samuel Doria Medina, candidato a la presidencia por la alianza Unidad, anunció que 14 de mayo se realizará una convención nacional en la ciudad de La Paz para elegir a su acompañante a la vicepresidencia con la participación de delegaciones provenientes de los nueve departamentos del país.

El político confirmó que el 15 de mayo acudirá al TSE para registrar formalmente la lista de candidatos a senadores y diputados de su alianza, cumpliendo con el calendario electoral rumbo a las próximas elecciones generales.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y líder de la agrupación Cambio 25, Vicente Cuéllar, manifestó su disposición para asumir la candidatura a la vicepresidencia dentro del bloque opositor de Doria Medina.

Consultado sobre la posibilidad de acompañar a Doria Medina en la fórmula, Cuéllar fue enfático: “Yo no me brindo ni me excuso”, señalando que se siente capacitado para asumir el cargo.

En el resto de las alianzas y partidos tampoco hay perspectivas de que elijan a sus vicepresidenciables. Luis Vásquez Villamor, asesor de Jorge Quiroga dijo hace unos días al diario Correo del Sur que “normalmente en una campaña la última decisión que se toma es la del acompañante al presidente”, aseguró.

El presidente Arce fue proclamado el pasado martes en la ciudad de La Paz como candidato a la reelección por el MAS.

El diputado Renán Cabezas, arcista, dijo que entre los potenciales candidatos a la vicepresidencia están el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; el exsenador ‘Gringo’ Gonzales; el ex ministro de Educación, Roberto Aguilar; y la concejal Wilma Alanoca.

Sin embargo, el propio Rodríguez no definió si va o no como candidato a la presidencia.

Quiroga aún no ha definido quién lo acompañará como candidato a la vicepresidencia. Tiene importantes alianzas en Santa Cruz como Rubén Costas (Demócratas), Gary Añez (excandidato a la alcaldía de Santa Cruz), Branko Marinkovic, Andrés Gallardo y Desireé Bravo.

En tanto, Manfred Reyes Villa informó que lanzó una encuesta que servirá para elegir al postulante para la vicepresidencia que lo acompañará en el binomio, ya sea hombre o mujer, para las elecciones generales del 17 de agosto.

Sin primarias

Las Ley de Organizaciones Políticas establece (Art. 29) que para participar en elecciones generales los partidos políticos o alianzas elegirán a sus respectivos binomios en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado ciento veinte (120) días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales, con participación exclusiva de la militancia de la organización política.

De cumplirse esta normativa, a la fecha todos los partidos y siglas deberían tener su respectivos candidatos a la presidencia y la vicepresidencia.

Sin embargo, un acuerdo político entre el TSE, el Ejecutivo, el Legislativo y los partidos con personería jurídica establecieron anular las Elecciones Primarias para los comicios de 2017.

Ley de paridad de género se aplicará el año 2030

El proyecto de Ley de Paridad de Género no se aplicará en las elecciones de agosto de 2025.

Esta aclaración fue realizada por la presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla, quien pertenece al Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista.

Guachalla también indicó que no se modificará la Ley 044 de Juzgamiento de Altas Autoridades del Estado, una medida que fue solicitada por los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Proyecto de ley

“Si bien este proyecto de ley (Paridad de Género) una vez aprobado no va a ser para esta elección, sino para las que vengan adelante y ya sería un avance; es una crítica que siempre se hace, por qué la participación política de la mujer solo se ejerce bajo leyes, no así por el reconocimiento pleno de la participación que hoy tienen las mujeres”, expresó Guachalla.

El proyto de ley de Paridad de Género busca que en los binomios presidenciales uno de los principales cargos debe ser ocupado por un varón y el otro por una mujer.

Rechazo

Durante el Gobierno de Evo Morales, se rechazó esta posibilidad, argumentando que el cargo de presidente es único, al igual que el del vicepresidente. Se argumentó que esto no es comparable con la Asamblea, donde diputados y senadores tienen el mismo rango y se podría aplicar esta propuesta.