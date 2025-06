Denuncian agresión de bloqueadores a médicos en Oruro

La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, denunció que 10 médicos y un chofer de ambulancia fueron retenidos y agredidos en un punto de bloqueo en Japo, en la carretera a Caracollo, Oruro.

La autoridad indicó que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía por los delitos de privación de libertad, lesiones y destrucción de bienes del Estado.

“El personal de salud no portaba armas ni consignas, solo medicamentos. Han sido agredidos sin motivo alguno, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino también las de los pacientes que esperan atención", dijo Castro, según reporte de Urgente.bo.

Castro indicó que este tipo de hechos no se registran ni en tiempos de guerra, donde los protestantes impiden el paso de ambulancias, por lo que pedirá a la Defensoría del Pueblo acompañe al personal de salud para garantizar su trabajo.

“Nosotros vamos a proceder a una denuncia en la Fiscalía Departamental de Oruro, no nos vamos a quedar callados, no vamos a permitir que esto ocurra, no vamos a permitir que no se haga justicia", señaló.

Uno de los médicos habría sido golpeado brutalmente por los protestantes, recibido chicotazos y pedradas. Ahora presenta un traumatismo encéfalo craneano de grado leve a moderado, además de una posible fractura nasal, con afectación al tabique.

Salud denuncia que, en varios puntos de bloqueo, los protestantes no dejan pasar a las ambulancias que trasladan a pacientes que necesitan ser llevados a un centro hospitalario.