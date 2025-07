Reymi Ferreira dice que ADN perderá su sigla y que lo mismo puede ocurrir con UCS y Morena

Se acercan las elecciones presidenciales en Bolivia, y de acuerdo a las encuestas, hay tres partidos que cuentan con márgenes pequeños de intención de voto. Aunque para el analista político Reymi Ferreira, las encuestas no muestran la realidad, uno de estos tres partidos perderá su sigla y los otros están en riesgo.

Ferreira dijo que la situación es dramática en el caso de Acción Democrática Nacionalista (ADN), cuyo candidato es Pavel Aracena. "Yo creo que claramente está sellada su suerte. Es un partido que va a perder de su personería, a mi criterio", sostuvo el analista a Urgente.bo.

Añadió que es un partido fantasma, que no ha tenido existencia política, no tiene presencia parlamentaria ni presencia municipal.

Unidad Cívica Solidaridad (UCS), que postula al alcalde Jhonny Fernández, es visto por Ferreira como un partido mimético, ambiguo, populista, con una base muy disminuida, pero aún latente en la ciudad de Santa Cruz, aunque, dijo que está desgastado.

"A nivel nacional no sabemos cuál será su repercusión. Yo creo que puede tener alguna votación, no sé si superarán la mínima que necesitan para no perder la sigla. Pero evidentemente es seguro que no va a estar entre los primeros", dijo.

El analista sostuvo, además, que Morena es un fenómeno local alteño, pero dijo que pareciese que la gestión municipal no es la mejor aliada de esa candidatura.

"Va a ser un fenómeno muy local y posiblemente nazca y muera ahí. Sin embargo, no habría que descartar algún tipo de sorpresas en no perder sus siglas. Pero tampoco tienen posibilidades", aseveró.

Asimismo, de acuerdo al analista, los candidatos de estos tres partidos han tenido una acción de campaña muy pobre, puesto que son candidaturas que han surgido de último momento.

"La de Johnny Fernández, por ejemplo, es una candidatura que se formó en última instancia, yo creo, para mantener la sigla. No veo otra intención. Y la de Morena, seguramente presentó ante la ausencia y la fragmentación del MAS, se presentó con una base como la de El Alto, podría generar una expectativa, pero es otra candidatura que no despegó", sostuvo.