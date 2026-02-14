Lara participa del Sábado de Peregrinación en el Carnaval de Oruro

El presidente Rodrigo Paz llegó cerca de las 14:00 a la entrada del Carnaval de Oruro. Paz, acompañado de su esposa, afirmó que Oruro expresa la diversidad y la capacidad de unir al país por medio de... Ver más Rodrigo Paz: "Oruro expresa la patria en su diversidad y capacidad de unirnos"

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, dentro de las mejoras logísticas programadas, habilitó la planta DISCAR SRL para reforzar el despacho de mayores volúmenes de gasolina. Ver más YPFB habilita planta de DISCAR y acelera la entrega de combustible en Santa Cruz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, nombró este sábado a Freddy Zenteno Lara como nuevo director ejecutivo interino de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Ver más Presidente Paz designa a Freddy Zenteno como nuevo director interino de la ANH