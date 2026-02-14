Lara participa del Sábado de Peregrinación en el Carnaval de Oruro
Publicado el 14/02/2026 a las 18h59
Con alegría y entusiasmo, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edman Lara Montaño, arribó al Carnaval de Oruro, una de las festividades más importantes del país y reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
Durante su participación, la autoridad destacó la profunda fe y devoción que se expresan a través de danzas tradicionales como la Diablada y la Morenada, entre otras manifestaciones culturales representativas de Bolivia, según un reporte de la Vicepresidencia.
Lara subrayó que más allá del despliegue folklórico, el Carnaval de Oruro es una muestra de espiritualidad, donde miles de bailarines renuevan su promesa de fe y llegan de rodillas hasta los pies de la Virgen del Socavón, patrona de la festividad.
El vicepresidente resaltó que esta celebración no solo proyecta la riqueza cultural del país ante el mundo, sino que también reafirma la identidad, tradición y devoción del pueblo boliviano.
