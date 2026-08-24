COB exige archivar proyecto de ley que elimina privilegio de dirigentes

La Central Obrera Boliviana (COB) exije a los asambleístas archivar de manera definitiva el proyecto de ley que busca eliminar la declaratoria en comisión para dirigentes sindicales, al considerar que afecta sus conquistas laborales y la libertad sindical.

“Intentar anular la declaratoria en comisión (...) es intentar cortarle las manos, la voz y la capacidad de defensa a las organizaciones sindicales”, señala un pronunciamiento publicado en la cuenta de Facebook de la COB.

El pedido surge caso dos meses después de que la diputada de Libre, Lucero Justiniano, presentara el 1 de julio un proyecto para abrogar los decretos supremos 4500 y 4710, que permiten la declaratoria en comisión de dirigentes de la COB, confederaciones, federaciones y centrales obreras departamentales y regionales.

Esas normas permiten a los dirigentes declarados en comisión mantener el 100% de sus haberes y beneficios sociales mientras cumplen funciones sindicales. Justiniano calificó este mecanismo como un “privilegio” y anunció que revisará otros beneficios otorgados a dirigentes sindicales.

En su manifiesto de este lunes, la COB sostiene que sus conquistas sociales “no se negocian” y pide a los asambleístas recapacitar y archivar el proyecto. También advierte que, si no es escuchada mediante el diálogo, recurrirá a movilizaciones en las calles. En mayo, el entonces ministro de Trabajo, Édgar Morales, informó que la planilla de dirigentes declarados en comisión superaba los Bs 47 millones al año.